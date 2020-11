PGC - Tudanca achaca al Gobierno el aumento de las cuentas

El secretario autonómico del Partido Socialista, Luis Tudanca, aseguró ayer que el incremento del 14 por ciento recogido en el proyecto de presupuestos de la Comunidad se produce gracias a las «históricas» aportaciones de fondos que el Gobierno transfiere a la Junta y asegura que solo la intervención del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha evitado la vuelta a los recortes como en la anterior crisis.

Tudanca, que compareció tras la la Junta de Portavoces de las Cortes, también criticó que los medios de comunicación han conocido el proyecto de presupuestos de la Comunidad antes que los grupos parlamentarios. «Más allá de las maniobra de propaganda de la Junta, la realidad es que día y medio después de presentar los presupuestos a los medios, los grupos políticos aún no tenemos acceso», aseveró Tudanca, a la vez que se preguntó si ésta es la política de transparencia.

En este sentido criticó la falta de diálogo tanto del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como del vicepresidente, Francisco Igea, que no cuenta con nadie a la hora de establecer las medidas para afrontar el futuro, según informa Ical. Además, aseguró que Mañueco e Igea han dado «la espalda» al Diálogo Social, a los empleados públicos, a los profesionales sanitarios y también a las formaciones políticos. «Ya no dialogan ni con los partidos que forman la Junta. Estos presupuestos son una herramienta más de Mañueco e Igea para su supervivencia política, lo único que les interesa. Son dos personas que dependen la una de la otra para no ahogarse y tener algo de futuro político», recalcó.

A su vez, insistió en que el proyecto de presupuesto de la Junta es posible gracias a la política del Gobierno y de la Unión Europea, que han cambiado los recortes por políticas expansivas, y recordó que en la anterior crisis el PP redujo el presupuesto en más de 800 millones.

Al mismo tiempo, recalcó que si no fuera por Pedro Sánchez el presupuesto sería el mimo que en 2018, ya que cifró en 1.672 millones los fondos estatales incorporados a las cuentas, de los que 911 millones proceden de entregas adicionales, 127 millones en transferencias finalistas y 634 millones por la flexibilización del déficit, a lo que hay que sumar los 924 millones de la PAC.

A su vez, Tudanca calificó las cuentas de «insuficientes» y criticó que sanidad, educación y servicios sociales crecen entre tres y cinco veces menos que en España.