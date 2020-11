Los presupuestos consideran el gasto covid como "ampliable"

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, destacó ayer que las cuentas de la Comunidad para el año que viene incluyen el gasto covid en su articulado como «ampliable» por si la pandemia obliga a acometer modificaciones presupuestarias.

Carriedo, que entregó al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2021 y su ley de acompañamiento, para su registro en el Parlamento autonómico, recalcó como «novedad» de las grandes cifras, que los posibles gastos relacionados con la gestión de la pandemia «pasan a ser ampliables, para facilitar modificaciones presupuestarias y entre secciones».

Carriedo remarcó, no obstante, que los presupuestos están diseñados para afrontar la pandemia, y recordó que Sanidad asumirá el 45 por ciento de las partidas. «El principal recurso de margen es hacer crecer un 22 por ciento los gastos sanitarios», insistió.

El consejero desgranó los presupuestos de ingresos y gastos para el año que viene, cuando la Junta dispondrá de la mayor cuantía de toda su historia, para hacer frente a un momento extraordinario, 12.291,4 millones, con un aumento del 13,2 por ciento, para afrontar la pandemia sanitaria, la crisis social y económica, e impulsar la modernización de la Comunidad y el reto demográfico.

Asimismo, defendió que las cuentas se asientan sobre unas previsiones «realistas» en un momento de gran «indefinición» y contemplan un repunte de la economía del 7,5 por ciento, que no permitirá paliar la bajada del 10,1 por ciento de este año, por lo que «en el mejor de los casos no recuperaremos los niveles productivos de 2019 hasta 2022», reconoció.

Ingresos y deuda.

El consejero expuso que los ingresos de la Junta crecen por el déficit del 1,1 por ciento (633 millones) en el que incurre, asumiendo la recomendación límite del Gobierno, y lo hace porque su deuda es 2,9 puntos inferior a la media en España. Este año cerrará en el 0,6 por ciento, según informa Ical.

El consejero explicó que frente a este recurso, los ingresos a cuenta del sistema de financiación disminuyen en 170 millones respecto a 2020. Asimismo, recalcó que la sección de deuda pública se sitúa en 1.423 millones, y sube solo un 2,3 por ciento, con una bajada de los intereses del 15 por ciento, lo que ahorra 40 millones, porque «somos la autonomía más solvente de España», según analistas internacionales, y «logramos operaciones con bajos tipos e incluso negativo».

Sostener el gasto.

En este sentido, reconoció las dificultades para sostener en el futuro este nivel de gasto, porque «no podremos incurrir permanentemente en el déficit» aunque ese 1,1 por ciento «nos lo podemos permitir». Por ello, afirmó que lo «razonable» es que tras la pandemia se sostenga un escenario de estabilidad presupuestaria para reducir el déficit público, que «se debe sustituir por una mejor evolución de la recaudación tributaria por el crecimiento económico».

Precisamente, Carriedo también analizó la política tributaria para el año que viene y sentenció que cumplen con sus compromisos porque no suben tributos a las familias, ni a pymes ni autónomos. Además, congelan las tasas y asumen dos mejoras para el medio rural, con la bonificación del 95% de la tasas ganadera por servicios veterinarios y la reducción del 25% del gravamen de transmisiones de negocios en municipios de menos de 10.000 habitantes. Se congratuló de que todas las bonificaciones fiscales alcanzaran a 155.000 personas y familias.

El consejero recordó que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones está «suspendida» por el pacto de reconstrucción, pero el compromiso de la legislatura es eliminarlo. Y finalmente, destacó que la política fiscal de la Junta difiere mucho de la del Gobierno, porque «aquí se congelan o bajan impuestos» y en España «se suben».