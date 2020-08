Vinícius apunta a jugar ante el City

El Real Madrid afronta el próximo viernes la vuelta de octavos de la Champions ante el Manchester City con la incógnita de Eden Hazard. El belga no termina de estar del todo cómodo, por lo que Vinícius gana enteros para ser titular en el Etihad.

La plantilla del conjunto blanco se sometió ayer al último test de coronavirus y completó el segundo entrenamiento de la semana, penúltimo en su ciudad deportiva antes de viajar a Mánchester, donde buscará la remontada ante el City de Pep Guardiola con la única baja de Mariano Díaz.

Mientras Mariano sigue confinado en su casa, tras volver a dar positivo en el último test, el resto se ejercitó con intensidad.

Zidane dirigió un entrenamiento que tuvo en todo momento presencia de balón. Isco Alarcón y Gareth Bale volvieron a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros. Están a disposición del técnico galo que debe dar forma a la convocatoria y está en el aire la presencia del galés.

La gran duda por resolver de su equipo titular es Hazard, que sigue con molestias en el tobillo operado y no llegará al máximo.

Si esta situación continúa por el mismo camino, todo apunta a que el titular en la banda izquierda del Real Madrid será Vinicius, quien ya dio la vida a su equipo en la ida mientras estaba sobre el césped. Al fin y al cabo, Zidane no quiere arriesgar en el equipo titular con un jugador que no está en plenas condiciones para un partido de la exigencia de este. Prefiere conservar y dejar que el belga se recupere del todo, teniendo en cuenta que sí hay un recambio de garantías. Vinícius ha cuajado un buen tramo final de la Liga Santander tras el parón por el coronavirus.

El brasileño participó en 10 de los 11 encuentros, en los que anotó un tanto y dio una asistencia, mientras Hazard únicamente jugó seis con dos pases de gol.

El sudamericano, además, ha regresado de las breves vacaciones posligueras en un estado físico óptimo. Por otra parte, Karim Benzema apunta a que será el atacante de partida con Marco Asensio por la derecha, que se ha recuperado tras el parón por la pandemia y ha ganado la partida a Rodrygo.