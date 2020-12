La resistencia del Dioce tiene premio

Punto y empate con un enorme valor el que sacaba el Colegios Diocesanos de la Ciudad Deportiva Castañares ante un Burgos Promesas que quiere mirar hacia arriba pero sigue sumando tropiezos y perdiendo puntos por el camino. Tanto Colegios Diocesanos como Burgos Promesas llegaban al encuentro con mucha igualdad en la clasificación, pero sabiendo que el conjunto local estaba un escalón por encima.

El partido empezó muy igualado. Aun así el Burgos Promesas creó más fútbol con el balón en los pies. A medida que pasaron los minutos los locales aumentaron el ritmo del partido hasta poner en apuros a la defensa del Diocesanos, pero los colegiales, muy sólidos atrás, cortaron las intentonas de los de Fosky.

A partir de la media hora de juego los blanquinegros se pusieron las pilas para estrenar el marcador. Nacho Heras, el mejor del conjunto local en la primera mitad, fue el primero en intentarlo con un disparo a la media vuelta que salió desviado, por encima del portero. Poco después Mario Velayos hizo una gran intervención para despejar a córner el intento de Gabri.

El Diocesanos también trató de devolverle las ofensivas al Burgos Promesas, especialmente en todas las jugadas que pasaron por las botas de Juli. Pero el conjunto local fue el que generó las ocasiones más claras del partido. Barahona tuvo dos opciones para adelantar a los suyos, la primera tras una volea que se marchó muy desviada y la segunda con una falta escorada en la frontal del área. Un disparo directo que despejó de nuevo Velayos, que se marcó un auténtico partidazo.

Víctor González probó con un disparo en los últimos minutos de la primera parte que salió muy desviado de la portería de Gorka. Después la defensa colegial trabajó muy bien para defender su portería tras una buena jugada de lo jugadores del Burgos Promesas, que reclamaron penalti por posibles manos.

En la segunda mitad, misma dinámica de juego. El Diocesanos lo intentó más en los primeros minutos, con contras peligrosas que chocaron contra la firme defensa del Burgos Promesas, pero a medida que pasaban los minutos los blanquinegros volvieron a dominar el esférico y a cargar contra un conjunto colegial que acabó cerrándose atrás. Velayos volvió a salvar a los suyos en el minuto 70 de partido con una gran parada después de una buena jugada de los de Fosky, con un balón que se paseó por el área visitante hasta que llegó al pie de Pibe, que probó sin suerte.

El Diocesanos no se rindió y probó todo lo que pudo con contras que no llegaban a crear peligro para la portería de Gorka. Un fortín colegial que enfrente tenía a un gran equipo, con mucha calidad, pero que no tenia suerte de cara al gol. Y, en caso de poder intentarlo, se encontraban con un gran Velayos bajo palos. Ya en el minuto 86 Marcos Olguín la tuvo en un remate de cabeza frente a la portería que superó al meta del Diocesanos, pero salió por arriba de la portería visitante. Los jugadores del Diocesanos resistieron el asedio local sin encajar gol. Fruto del esfuerzo, se llevaron un valioso punto en su visita a la Ciudad Deportiva de Castañares.