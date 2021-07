Inglaterra solo mira a la final de Wembley

Es significativo, o por lo menos curioso, que durante casi un mes de torneo no haya habido polémicas y justo llegó la primera en la prórroga de las semifinales de Inglaterra, equipo anfitrión de las dos últimas rondas de la Eurocopa. Sin embargo, para los ‘pross’ no cabe duda. Penalti, gol y a la final.

La controversia de la pena máxima provocada por Raheem Sterling en el tiempo extra del Inglaterra-Dinamarca fue ayer pasada por alto por todos los medios de comunicación del país, centrados más en el hecho de alcanzar su primera final en 55 años.

El momento crítico ocurrió en el tiempo extra, tras un discutible penalti sobre Sterling, que convirtió en el rechace Harry Kane y que provocó las protestas de los daneses y las quejas del seleccionador en sala de prensa.

«Enhorabuena a Inglaterra por la victoria, y, sobre todo, a Southgate por cómo ha trabajado en este equipo», apuntó Hjulmand, que acabó abatido tras recordar la pena máxima y el incidente de Eriksen. «Ha sido un penalti que no debería haberse pitado y me molesta. Es muy duro. Es amargo y nos toca digerirlo. No puedo describir con palabras lo que admiro a este equipo. Dos personas de nuestro equipo le han salvado la vida a uno de nuestros jugadores. Les estoy agradecido», terminó.

Pero, para los tabloides, el objetivo es otro. «Inglaterra está en la final, son las palabras más bonitas para escribir», escribió The Times. «Su partido más difícil del torneo les lleva hasta el día más grande en los últimos 55 años. Inglaterra está por fin de vuelta en una final», publicó The Independent. «En Wembley y contra Italia», destacó el Daily Mail, que agregó: «Disfrútenlo, que no sabemos cuándo volverá a pasar».

«Cuatro semifinales perdidas en la prórroga. La quinta, ganada. Los jugadores abrazados cantando ‘Sweet Caroline’ en frente de sus seres queridos. El país amará esto. Este equipo, lo que representa y por lo que lucha. La resiliencia que han demostrado, remontando un gol. La valentía de ganar lo que tradicionalmente hubieran perdido», añadió.