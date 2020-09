Política, deporte, moda y cine sazonan el 'celebrity'

Desafío tras desafío, aumenta la exigencia en MasterChef Celebrity. Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Josie, Pedro Delgado, Raquel Sánchez Silva, Florentino Fernández, Gonzalo Miró, Raquel Meroño, Jesús Castro, Laura Sánchez, Lucía Dominguín, La Terremoto de Alcorcón, Nicolás Coronado, Juanjo Ballesta, Melanie Olivares y David Fernández ya están preparados para aprender y disfrutar del talent show culinario que se empieza a emitir mañana a partir de las 22,10 horas en La 1 de TVE.

La CEO de Shine Iberia y productora ejecutiva de MasterChef, Macarena Rey, avanzó que «la temporada viene muy fuerte, hemos hecho un gran esfuerzo por no parecernos a los castings anteriores. Tienen todos un gran carácter, sentido del humor y sobre todo, un amor por la cocina que es fundamental. Lo que se va a encontrar el espectador es mucha verdad y exigencia. Después de tantos años creía que era imposible que me sorprendieran, y lo han conseguido».

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz demostrarán a la nueva generación de aspirantes lo que significa vestir el delantal de MasterChef Celebrity 5: esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo. Todo el bagaje y la experiencia profesional de las celebrities pasarán a un segundo plano cuando pisen las cocinas.

Ni las horas en el Congreso de Celia Villalobos, primera política en participar en el programa; ni las altas esferas en los icónicos desfiles de moda internacional de Josie y Laura Sánchez; ni los kilómetros recorridos en el Tour de Francia por Pedro Delgado; ni las interpretaciones en los mejores auditorios del mundo de Ainhoa Arteta; ni el recorrido televisivo de Raquel Sánchez Silva y Florentino Fernández o las tablas ante las cámaras de Melani Olivares, Juanjo Ballesta o Jesús Castro, entre otros. Es el momento de ponerse el delantal y empezar desde cero.

Con Florentino Fernández, La Terremoto y David Fernández como animadores, todos los aspirantes sacarán su lado más divertido para hacer de MasterChef Celebrity 5 la edición más imprevisible y disparatada. Incluso, habrá un inesperado romance que dejará una de las escenas más recordadas de la historia del concurso.

Los aspirantes lucharán cada semana por una buena causa. En cada programa estarán en juego 4.000 euros, que el mejor de cada reto donará a una ONG. El ganador obtendrá el trofeo de vencedor, además de 75.000 euros que destinará a la ONG que elija. Y los dos aspirantes que lleguen al duelo final disfrutarán de un curso de Cocina Creativa en el Basque Culinary Center de San Sebastián.

Entre los nuevos retos, aprenderán cocina de supervivencia, repasarán recetas tradicionales, se enriquecerán con conocimientos sobre salsas, fusionarán estilo clásico y oriental, prepararán platos que engañan a la vista pareciendo lo que no son y elaborarán espectaculares postres. Además, en esta edición jugarán a la ruleta o al bingo o participarán en una subasta para saber con qué cocinarán.

Un autocine al más puro estilo americano, el puerto de Ibiza, la arena de Tarifa, o lugares con encanto como La Alberca serán algunas de las espectaculares localizaciones de la edición.

Además, rendirán dos merecidos homenajes: a los abuelos y a todos los sanitarios que han puesto y siguen poniendo su salud y su vida en peligro para protegernos frente al coronavirus.

Martín Berasategui, Dabiz Muñoz, Francis Paniego, Toño Pérez, Paco Morales, Mario Sandoval, Oriol Rovira, Dani García, Pepa Muñoz, Eva de Haro y el maestro chocolatero David formarán la lista de chefs que compartirán sus conocimientos con los aspirantes.