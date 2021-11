Cáritas mantiene las ayudas, a la espera del 'efecto luz'

Cáritas destinó 7,8 millones al pago de suministros, básicamente luz y gas, de familias vulnerables de Castilla y León hasta el 30 de septiembre de este año, lo que supone más desembolso que el realizado en los años 2019 y 2020. Un dato sobre el alcance creciente de la pobreza energética que refleja las consecuencias económicas y sociales de la pandemia entre las personas en exclusión o en riesgo de exclusión pero que también empieza a dibujar los efectos de la subida de precios en el sector. En Ávila Cáritas Diocesana todavía no ha detectado un aumento en la demanda de ayudas al suministro energético en relación con años anteriores, al mantenerse la cifra de beneficiarios en los mismos niveles (unos 80 por año), pero con el invierno ya llamando a las puertas, y ante la desorbitada escalada del precio de la electricidad y los combustibles, en la organización ya se preparan para recibir un repunte de solicitudes para estas ayudas, una de las que ofrecen dentro de su programa de acogida a las personas con necesidades básicas, junto a las de alimentos, alquileres, medicinas, ropa o material educativo.

En este sentido, y ante ese previsible aumento de la demanda por el 'efecto' del encarecimiento de loss suministros, en Cáritas Diocesana trabajan con la Fundación Naturgy y la Obra Social de La Caixa (ahora CaixaBank) para intentar mitigar los efectos de la subida. Así, con la entidad bancaria se mantiene el convenio de ámbito regional firmado hace unos años gracias al cual se cubre una parte de la subvención que se otorga a las familias. Con la Fundación Naturgy también se colabora en dos ámbitos, con la petición de ayudas para ayudar a financiar la compra de radiadores eléctricos y calderas a los usuarios que lo necesiten y con las actuaciones para potenciar la eficiencia energética a través del cambio de sistemas en los propios centros de Cáritas y en las viviendas que se ubican en la avenida de Madrid de Ávila para personas vulnerables con el objetivo de rebajar las facturas eléctricas y de gas.

Lo explica María Estévez, coordinadora del Programa de Acogida de Cáritas Diocesana de Ávila, quien señala que efectivamente aún no han percibido un aumento de la demanda de las ayudas para suministros pero que es algo que esperan «para los próximos meses», no en vano «el frío ha entrado hace dos días y no ha empezado a notarse la subida de la luz hasta esta segunda mitad del año». «Si nos va a afectar a cualquier persona, a las que se encuentran en una situación de dificultad mucho más», añade.

Y si la cifra de estas ayuda se mantuvo estable en el último invierno, en torno a las 80, tampoco está variando en exceso el número de beneficiarios totales de las ayudas de Cáritas en este 2021. A falta de cerrar el año se mantienen en los volúmenes del año anterior, el primero de la covid, cuando se registró un 'boom' que se cifró en un 30% más de demandas por los efectos directos de la pandemia y que llevó a muchas familias a tocar las puertas de Cáritas por primera vez.

En concreto, en 2021 se está trabajando con 709 familias, 217 de ellas con menores a su cargo, para superar los 1.300 beneficiarios totales y con un desembolso económico que ronda los 75.000 euros. En todo el 2020 se ayudó a 815 hogares, una cifra que no se descarta alcanzar ahora dado que «todavía no ha terminado el año y en estos últimos meses suele haber incremento» en las demandas, al haber finalizado ya muchos contratos temporales por la temporada turística y las campañas agrícolas. «Es verdad que la situación ha mejorado, ya no hay tantas personas en ERTE ni tantos negocios cerrados y en general no nos llegan familias nuevas para una valoración de su situación, pero seguimos arrastrando muchos problemas del 2020».

