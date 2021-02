"Planeamos construir una residencia en Ávila de 200 plazas"

Isabel Blanco Llamas, madrileña de nacimiento (1972) pero afincada de niña en Zamora, es desde julio de 2019 consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Diputada y procuradora en las Cortes de Castilla y León por el PP en varias legislaturas, es miembro del Comité de Dirección y Vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular de Castilla y León desde abril de 2017. Familia e Igualdad de Oportunidades es actualmente la tercera consejería del Gobierno autonómico con mayor presupuesto, después de Sanidad y Educación, con unos mil millones de euros. Isabel Blanco, Ingeniera de profesión, necesita ahora el casco, el lápiz, el plano y el nivel para que todo funcione en el mecano de un departamento que se ocupa de las personas de cero a los casi 110 años edad que es el actual techo biológico de la región. Infancia, Juventud, Mujer, Diversidad, Discapacidad, Servicios Sociales o Mayores son las grandes áreas bajo su responsabilidad que aborda en esta entrevista conjunta con Diario de Ávila, La 8 y Onda Cero.

Por comenzar precisamente con los mayores, y porque la actualidad de la pandemia manda, ¿cuál es la situación en las residencias, particularmente de Ávila?

A día de hoy la situación en las residencias está controlada y es evidente que en esta tercera ola ha ido mejor que en la segunda y mucho mejor que en la primera. Esto ha sido así por diferentes motivos; en primer lugar, en las navidades se extremaron las medidas de seguridad, buscando el equilibrio entre la salud mental y el riesgo del coronavirus, a la vez que estuvimos muy encima de cualquier indicio de positividad y fue permanente la realización de cribados de antígenos a los trabajadores, ya que son las personas que principalmente entran y salen de los centros. Y en segundo lugar, el inicio de la vacunación también ha coadyuvado a que la situación de las residencias sea mucho mejor.

Ahora mismo, el 95% de los usuarios ha recibido la primera dosis, y más o menos la mitad, la segunda. Ha habido en torno a un 2% de los residentes que no se han vacunado, sobre todo por patologías incompatibles con la vacuna, o por estar afectados por algún brote. En cuanto a los trabajadores, se ha vacunado un 90%, que es un índice alto en lo que vienen siendo otras campañas, como la de la gripe.

A finales del mes de abril usted en las Cortes pedía disculpas por esas 2.000 vidas, aproximadamente que no se habían podido salvar. En estos momentos, con esa cifra prácticamente duplicada, ¿qué se hizo mal en aquella primera ola? ¿Hay algo de lo que se arrepienta?

La primera ola fue un tsunami, aunque sea un tópico decirlo. Nos pilló a todos por sorpresa. Recuerdo que el 8 de marzo se decía que no había virus. Cuando cerramos los centros, y fuimos de las primeras autonomías en hacerlo, el virus ya estaba dentro. No disponíamos de equipos de protección, ni había cribados, ni siquiera tests, ni el control de detección en aguas residuales... Nadie estaba preparado para aquello. Hay que ponerse en la situación de marzo. Las residencias no estaban preparadas para ser hospitales; las casas no estaban preparadas para ser colegios ni para teletrabajar... y tuvimos que adaptarnos a marchas forzadas.

A partir de ahí, una vez superada esa primera ola, se va aprendiendo, se va planificando y se han ido implementando medidas para combatir los contagios.

Dicho eso, las residencias no son burbujas aisladas. Se comportan igual que la población dónde se ubican, teniendo en cuenta que sus residentes son personas vulnerables y dependientes. Si en una población hay mucha incidencia es mucho más fácil que se contagian las personas que viven en las residencias. A las familias se les pueden restringir las visitas cuando hay picos de contagios, pero los trabajadores entran y salen del centro, como no puede ser de otra manera; y tienen su vida normal aunque extremen las precauciones. Hay que tener en cuenta que dan de comer a los usuarios, que los asean, que no siempre se puede guardar el metro y medio de distancia en ese tipo de atenciones.

Y pensando en esa primera ola, ¿cree que fue un error no trasladar algunos residentes a los hospitales?

Se ha ido vendiendo que no se ha trasladado a los residentes a los hospitales y no es verdad: durante la primera ola 5.000 residentes fueron llevados a los hospitales. Así mismo, hubo personas mayores que fueron atendidas en las residencias. Podemos hablar de una hospitalización a domicilio; es decir. esas personas tenían su oxígeno, tenían sus vías puestas, tenían su medicación, sus antibióticos, y tenían la atención médica que necesitaban en este momento, siguiendo siempre los criterios establecidos por los propios sanitarios.

¿Tienen ustedes una previsión acerca de la inmunización de las residencias en Ávila?

Para una población diana en Ávila de unas 5.500 a 5.600 personas, entre residentes y trabajadores, calculamos que a finales de febrero, si las vacunas llegan y el ritmo es bueno, podríamos tener entre el 90 y el 95% de las residencias inmunizadas. Eso no quiere decir, por supuesto, que se vayan a relajar las medidas. Hay que seguir extremando la precaución; hay que seguir teniendo mucho cuidado porque a pesar de estar vacunados, los usuarios de las residencias siguen siendo personas muy vulnerables. Hay que seguir usando los EPI, respetando las distancias y las demás medidas de protección.

El pasado año, en las Cortes, durante una comparecencia, la consejera de Sanidad no pude evitar romper a llorar al recordar a las víctimas. Fueron unas imágenes que recorrieron prácticamente el mundo. Detrás de la gestión hay personas, y si me lo permite ya en este punto de la entrevista, quería preguntarle, como persona, ¿cómo vivió aquellos momentos tan duros?

Fueron momentos muy difíciles porque te enfrentabas a lo desconocido. Se ha llorado mucho en la consejerías. Yo quiero agradecer la extraordinaria labor que han realizado los profesionales de los servicios sociales, incluidos los gerentes provinciales. Muchos de ellos han dado su propia salud.

De verdad, los ciudadanos de Castilla y León pueden estar muy orgullosos de los trabajadores de los servicios sociales. Me duele evocarlo, pero nadie se acordaba de ellos a la hora de los aplausos de las ocho de la tarde. Ellos también estaban en primera línea. Llevamos un rato hablando de residencias, pero son una pequeña parte de los servicios sociales. Nosotros lo tenemos todo de cero a ciento y pico años: menores que había que darles una salida cuando los padres estaban hospitalizados y no tenían una red familiar que los atendiera; mujeres víctimas de trata de explotación sexual, que cuando se contagiaban acudían a los hospitales y luego no tenían adónde ir; hubo que repensar la ayuda a domicilio; el tema de los centros de día; que las personas con discapacidad pudieran, de alguna manera, seguir haciendo sus funciones, pudieran tener cubiertas sus necesidades…Y los Servicios Sociales estuvieron ahí.

Uno de los temas sobrevenidos en torno a la inmunizacion ha sido el de la detección de irregularidades en la vacunación, en el ámbito institucional pero también en el residencial. Ustedes han abierto la posibilidad de retirar el concierto a aquellas residencias dónde se hayan detectado ese tipo de irregularidades. ¿Tienen un dato de inspección que se haya realizado hasta ahora y, concretando aun más, tienen alguno referente a Ávila?

Por ahora, los casos han sido excepcionales y puntuales. No quiere decir que no surjan nuevos. Esperemos que no. La posibilidad de rescindir un concierto existe siempre; en el fondo es una cuestión de confianza entre la residencia, las personas que prestan esos servicios, y la Administración. Si se pierde esa confianza parece lógico que se le rescinda dicho concierto. ¿Cuándo?… Desde luego, cuando las plazas concertadas estén vacías, porque no vas a perjudicar a las personas que están ocupándolas. Esos conciertos no desaparecerían, se trasladarían a otros centros residenciales en el mismo entorno, en el mismo municipio o en la misma zona de actuación.

En Ávila, hasta el momento, no tenemos constancia de que se hayan producido irregularidades. De todas maneras, cuando acabe toda la vacunación haremos una valoración de las diferentes situaciones que hayan surgido.

Ustedes han tenido problemas para contratar a personas en las residencias en los últimos meses. ¿Cómo han abordado este asunto y con qué estrategia lo afrontan a corto plazo?

Hubo problemas en los picos pandémicos, sobre todo en la primera ola; menos en la segunda. Es verdad que hay un problema con los profesionales de enfermería, pero no solo a nivel residencial, es general. Hay que tener en cuenta que cuando una residencia se contagiaba, se contagiaban prácticamente todos los trabajadores. Había que sustituir a esas personas en tiempo récord. Costaba mucho más que en situaciones normales. Aun así, desde la Administración pusimos a disposición de los centros todas las bolsas de trabajo existentes en el ECYL, en los colegios profesionales, en entidades del tercer sector y se hizo también un llamamiento para crearlas. Finalmente, las vacantes se han ido cubriendo, salvo en enfermería, donde, como le digo, hay un déficit importante en toda España.

Nosotros hemos hablado ya con el Ministerio para revisar los ratios de estos profesionales al alza, sobre todo para que se adapten al nuevo modelo de atención residencial por el que apostamos.

¿Cómo va a ser ese nuevo sistema?

Si algo se ha demostrado que ha funcionado durante la pandemia ha sido el modelo en el que veníamos trabajando en las residencias desde el punto de vista arquitectónico y de personal; es decir, el sistema de las unidades de convivencia, que son pequeños módulos, entre 12 y 16 personas. Esos módulos tienen su servicio independiente, su comedor, su cocina propia... Es lo más parecido a un hogar. Estas unidades son más fáciles de aislar en casos como el de la pandemia. Los profesionales de referencia son siempre los mismos, y no van rotando entre las distintas plantas como se ha estado haciendo hasta ahora.

Sin embargo, en este nuevo modelo del que hablo hay que aumentar las ratios de personal. En las residencias donde estaba implantado ha sido más fácil controlar los contagios y la enfermedad.

Hablan ustedes también de sanitarizar los centros...

Cuando pasó la primera ola se establecieron grupos de trabajo con agentes sociales, partidos, representantes de los colegios profesionales y expertos en la materia para abordar una nueva concepción de los centros residenciales tanto desde el punto de vista arquitectónico como sanitario. En lo que coincidieron todos los participantes fue en que hay que huir de la medicalización, de la hospitalización en las residencias. No son hospitales, son casas, son viviendas en las que en lugar de residir cuatro personas viven 40, 50, 200... Pero son su casa.

Hay que olvidarse de la medicalización y tender más hacia las sanitarización, es decir, a que las personas que viven en las residencias reciban una buena atención desde el sistema de sanidad. ¿Que hay que reforzar el sistema de sanidad? Hagámoslo. ¿Qué en función de su tamaño se necesitan más profesionales sanitarios? Hagámoslo también.

Es necesario combinar ese modelo y en eso estamos. Lo queremos hacer también con los fondos europeos. Por ejemplo, uno de los proyectos que vamos a solicitar a Europa es una nueva residencia en Ávila Capital para 200 plazas más o menos, basada precisamente en esta arquitectura, en este nuevo sistema de atención centrada en la persona. Nos tenemos que dar cuenta de que hay que tender a darle a la persona lo que ella quiere, lo que ella necesita, pero no lo que nosotros desde fuera pensamos que quieren o que necesitan.

Hacia eso es a lo que hay que tender, a que esas personas que están en las residencias sientan que están en su casa, que están en sus hogares. En ese sentido se va a enfocar la construcción de las nuevas instalaciones y en esa línea iremos readaptando y reformando el resto de los centros residenciales de la Comunidad.

En relación a esa nueva residencia que se construiría en Ávila Capital, ¿sustituiría a la actual o sería complementaria?

La complementaría. Habrá que ver cuando se edifique la nueva el estado en el que está la actual, que es una residencia muy antigua, de cuando se transfirieron las competencias. Veremos qué reformas o qué obras precisará. En un principio, ambas van a ser complementarias.

¿Podemos hablar de plazos para ese proyecto?

El plan lo vamos a mandar en las próximas semanas a Bruselas a través del Ministerio y dentro de los Fondos de Resiliencia, que tienen tres anualidades: 2021, 2022 y 2023. 22-23. Las obras, evidentemente, llevan sus plazos, pero confío en que a la mayor brevedad Bruselas acepte el proyecto y podamos empezar con los trámites en los próximos meses.

En cuanto al modelo de atención a las personas mayores, ustedes aplicaron en Ávila, en Las Navas del Marqués, un proyecto piloto que se llamaba ‘a gusto en mi casa’. ¿Qué tal ha funcionado? ¿O la interferencia de la covid-19 impide aún una valoración?

Es complicado evaluar cualquier proyecto durante ese año. Las circunstancias han sido tan excepcionales que han podido distorsionar en cierta manera el modelo de funcionamiento y los resultados. Hasta que se inició la pandemia, la verdad es que eran muy satisfactorios. El programa consiste precisamente en lo que hablábamos antes, en que la persona se quede en su casa teniendo lo que ella necesita, con una adaptación arquitectónica y una interconexión más directa con los sistemas sanitarios y con el sistema social.

En esa misma línea, el proyecto de teleasistencia avanzada es uno de los grandes planes de su consejería. Explíquenos en qué se diferencia del modelo actual.

Es un paso más allá. Este sistema que queremos implantar en Castilla y León de Atención a la Dependencia 5.0 es un servicio universal gratuito para todos los ciudadanos de la Comunidad. Se han eliminado los copagos. Desde principio de año la teleasistencia ordinaria, la teleasistencia normal la asumimos desde la Junta de Castilla y León, asumimos todo el coste del usuario. Además, queremos licitar un contrato único para toda la Comunidad de manera que todas las personas que reciben estos servicios se beneficien de ellos en la misma medida, con las mismas prestaciones y mecanismos.

La teleasistencia avanzada va a suponer una modernización: se instalarán en los domicilios detectores de CO2, sensores de movimiento, de fugas de agua, controles de temperatura, geolocalización… pero además conlleva la prestación de un servicio proactivo tanto en relación al usuario como al cuidador. Junto a ello, tenemos que avanzar en la interconexión entre la historia social y la historia clínica de las personas.

También se han vivido situaciones difíciles en los centros de personas con discapacidad, una población muy vulnerable, formada en Castilla y León por unas 178.000 personas, un 7% de la ciudadanía. ¿Qué políticas prioritarias se están dirigiendo a este sector?

Además de la propia atención a las personas que viven en entornos residenciales, que sería un poco asimilable a todo lo que hemos hablado de las personas mayores, hay que referirse a la integración de esas personas en el mundo laboral.

Este año hemos incrementado en los presupuestos autonómicos la línea para inserción laboral: de tres millones de euros a 7,6 millones. Tenemos el objetivo de potenciar la figura del asistente personal. Somos la segunda comunidad con más prestaciones y sin lista de espera. Todas las personas con discapacidad que solicitan un asistente personal tienen esa prestación. Hablamos de muchos niños, alrededor del 4,8% que tienen esa figura del asistente personal qué es el que los ayuda a realizar sus proyectos, a ir al parque a jugar, o a integrarse en el mercado laboral, y en esa línea estamos trabajando en un proyecto que también entrará este año en las Cortes, una ley que garantice que las personas pasan de un ciclo a otro de su vida como ellas realmente quieren pasar. Las familias nos trasladan a menudo su preocupación por el futuro de las personas discapacitadas cuando ellos ya no estén para ayudarles. Tenemos que darles esa seguridad, esa tranquilidad de que si esa persona ha estado toda su vida en un centro de discapacidad, que es su casa, cuando llegue a una determinada edad no se va a ir a una residencia de su entorno, que vamos a seguir desarrollando el proyecto que esa misma persona ha elegido con sus familiares a lo largo de toda su vida, proyecto que puede ir variando, que puede ir adaptándose a las diferentes circunstancias que vayan teniendo las distintas etapas de su vida.

Hablemos de los jóvenes. La generación de los 90 ha sufrido el golpe de dos crisis, con un paro en Castilla y León superior al 30%. ¿Qué va a hacer su departamento ante la falta de oportunidades de la juventud, para frenar la fuga de talentos y, también, para repescar los ya diseminados?

Es un problema totalmente transversal. En la Junta existe una estrategia de juventud desde 2020 en la que están implicadas todas las consejerías. La Consejería de Empleo tiene sus propias líneas, que además son las más fuertes. Resaltemos, por ejemplo, que se han concedido 22.000 ayudas para alquiler de viviendas. La apuesta desde Familia es complementar el capítulo de la formación. Hay un mecanismo muy potente para los jóvenes qué es la Garantía Juvenil, una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. A través del Consejo de la Juventud se ha creado la red de informadores que ha atendido a unos a 55.000 jóvenes, 3.300 en Ávila y se han inscrito a ese programa la mitad, 25 o 26.000, 1.100 en Ávila.

Estamos trabajando también en un proyecto con entidades bancarias para ofrecer microcréditos a los jóvenes que se quieren asentar en nuestro medio rural y tenemos una línea de 750.000 euros para que se contrate a jóvenes favoreciendo el retorno al mundo agrario. En ese sentido ha habido programas de retorno de talento que han atraído a 3.000 de ellos.

La Renta Garantizada de Ciudadanía es un emblema en el catálogo de prestaciones de la Junta de Castilla y León, con diez años de vida. Ahora llega desde el Estado el Ingreso Mínimo Vital. ¿Cómo se armonizan ambas prestaciones?

Ha habido problemas. Hay que decir que el Ingreso Mínimo Vital ha sido en origen una buena medida, muy similar a nuestra Renta Garantizada de Ciudadanía. Pretendía llegar a todas esas familias que ya no tienen otra posibilidad de ingreso. Pero ha sido una medida muy mal gestionada: se puso en marcha muy rápido y sin contar con las comunidades autónomas, sobre todo sin contar con las rentas que teníamos en algunas autonomías. Esto ha generado un batiburrillo tremendo, permítame la expresión. De todas las personas que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital, solo se ha concedido aproximadamente a un tercio; de ese tercio, únicamente otro tercio coincide con las que eran perceptoras de nuestra renta y, además, como los criterios no son los mismos, hay beneficiarios que, en la práctica, cobran menos de la renta del Estado que de la que tenían en la Comunidad. Para compensarlos hemos habilitado el acceso a subvenciones, pero nos vemos obligados a darles una solución permanente tanto a ellos como a otros muchos que se han quedado en una especie de limbo, ni su solicitud ha sido denegada, ni aceptada, simplemente figuran como inadmitidos.

En cuanto al apartado de Mujer, otra de sus competencias, ustedes han creado recientemente una Red de Igualdad de la Mujer Rural con siete federaciones implicadas. ¿Cómo se encuentra ese proyecto?

Se engloba dentro de esa red social de igualdad que estamos constituyendo como compromiso de legislatura. A pesar de la pandemia, se ha seguido trabajando. Se constituyó la red de universidades, la red con las entidades locales, la de mujeres especialmente vulnerables. y ahora le tocaba el turno a la mujer rural. Se trata de aunar esfuerzos y optimizar recursos, aprovechando la experiencia de determinadas asociaciones para buscar soluciones y enfrentarnos a los nuevos retos que tienen socialmente las mujeres que viven en el mundo rural, las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género, más ocultas y apagadas en el medio rural que en las ciudades. En definitiva, la Red de Mujer Rural está trabajando para fomentar la igualdad de oportunidades en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista emocional.

Entre el resto de compañeros que conforman la Junta de Castilla y León hay varios abulenses. ¿Qué opinión le merece su aportación si es que puede deducirse de ella alguna singularidad?

Yo creo que todas las personas independientemente de ser de Ávila, de Valladolid, o de ser de Zamora, como yo soy, todas las personas aportan, dan su punto de vista, que es totalmente diferente. Cada una, por supuesto, conoce su territorio y esa es la particularidad que suma, pero ya no solo como político, como parlamentario o como cargo de Ávila, sino como persona, y esa es la grandeza de esta tierra, de este Gobierno. Somos la comunidad más grande de España y, por lo tanto, de mayor variedad de aportaciones personales.

¿Mirando al futuro, cuándo cree que se volverá a la normalidad o cuál es su deseo en ese sentido?

¿Yo qué deseo?, que se vuelva cuanto antes a la normalidad. Qué salgamos de esta situación y que recobremos, no sé si la normalidad como la conocíamos, sino la normalidad que cada uno necesitamos, la de antes o la después. Que aprendamos también de lo que ha pasado, que también ha tenido muchas cosas positivas que han venido para quedarse, como por ejemplo, las nuevas tecnologías, su rápida implantación, y eso hay que aprovecharlo.