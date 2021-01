Ávila Auténtica sumará 250 empresas en su X aniversario

Un 26 de enero del año 2011 nacía uno de los buques insignia de la Diputación, la marca Ávila Auténtica. Por ello este martes y cuando se cumplen los 10 años de aquel proyecto que se ha visto florecer y al que pertenecen ya 230 empresas de la provincia, desde la institución provincial lo han querido celebrar. Entre otras cosas y pese a las dificultades de la pandemia han estrenado para la ocasión un nuevo logo en el que además se refleja tan redondo aniversario como muestra del compromiso de futuro con esta iniciativa.

El presidente de la Diputación, Carlos García, el diputado de Desarrollo Rural, Jesús Martín y la directora técnica de Ávila Auténtica, Gemma Rodríguez, se encargaban de repasar los objetivos con los que nació el proyecto y los compromisos de futuro, que por supuesto los tiene gracias, decía el presidente, al apoyo de todos los grupos políticos y que se refleja en una inversión de 300.000 euros para la presente anualidad en los presupuestos.

De todos los miembros de la mesa sólo uno ha estado presente y junto a Ávila Auténtica los 10 años y ése era, es, la directora técnica a la que tanto el presidente como el diputado de Desarrollo Rural quisieron felicitar de manera pública y reconocer ese compromiso durante una década y en palabras de Martín el «esfuerzo, trabajo, generosidad y talento invertido» prácticamente «en cada una de las horas de esos 10 años». Agradecimiento para ella y para las empresas que forman una marca que nació con varios objetivos que, decía Martín, «se han cumplido».Quería ser un lugar para impulsar estrategias de promoción conjunta, un espacio intersectorial que a su vez buscaba impulsar y dar notoriedad y prestigio a las empresas pero por supuesto de la mano de la calidad y siempre ligado a la vinculación geográfica, a Ávila y en especial al medio rural, no en vano «el 90% de las empresas adheridas a lamarca» pertenecen a los pueblos.

Se trataba ante todo de valorizar a los productos y a las empresas y eso se quiere seguir haciendo.

Hacían una valoración de los 10 años transcurridos y ponían en valor la vitalidad de la marca, su vigencia, pues son efectivamente 230 empresas las que forman parte de ella, pero hay actualmente otras 30 en fase de adhesión. Pertenecen a ella 102 empresas agroalimentarias, 55 establecimientos rurales, 39 comercios minoristas y 24 restaurantes.

Son varios sectores y por ello reivindicaban para ese proyecto el haber sido pionero en incluir empresas más allá del ámbito agroalimentario, tales como los alojamientos rurales «pues son embajadores de la marca».

«10 años dan para mucho -decía Martín- y más cuando se trabaja bien». Es una década pero reconocía la directora técnica que «se me ha pasado muy deprisa». En todo este tiempo han podido acudir con empresas y establecimientos a no pocas ferias nacionales como Madrid Fusión, Agroalimentaria, Gourmet, Fenavin; también a ferias de turismo como Intur y Fitur y a no pocas ferias locales y mercados de venta directa. Ha habido convenios de colaboración, participación en talleres, showcooking, programas de televisión, jornadas de alta cocina y un largo etcétera que seguirá sumando pues en breve van a firmar un convenio con otras 16 diputaciones -que probablemnete sean más- de diferentes comunidades autónomas para la promoción conjunta de ésta y otras marcas y de los diferentes productos que alberga cada marca (son diputaciones de Castilla y León, Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura...).

El último año pese a la incidencia de la crisis, decían, ha sido dinámico y en palabras del presidente esto lo vienen a demostrar diferentes acciones como el concurso de cocina, los premios a la excelencia de Ávila Auténtica, el recetario casi recién publicado con productos de la marca o los convenios con Correos Market o con Sólo Stock para llegar a más, con el desarrollo de herramientas digitales, la promoción de actividades a través de redes sociales y un largo etcétera de acciones más.

Todo ello lo conoce de primera mano Gemma Rodríguez quien agradeció al actual equipo de Diputación la confianza en ella depositada, pero también a las anteriores corporaciones que confiaron en una marca en la que ella se siente «como una auténtica privilegiada» por «el trato recibido, por la confianza de quienes la componen». Esos empresarios que quizá con la pandemia estén pasando, manifestó, ahora uno de los peores momentos y para los que pedía el respaldo de los abulenses «la ayuda para mantener el latido fuerte de todos los corazones que componen la marca Ávila Auténtica». Y es que esos corazones son uno de los ‘leit motiv’ del nuevo logotipo que se presentó con motivo del décimo aniversario. Son cuatro corazones («como los cuatro sectores que engloba la marca: productores agroalimentarios, alojamientos rurales, restaurantes y comercio minorista de alimentación» explicaba Martín) formados en su interior cada uno de ellos por muchos más y que simbolizan las empresas de la marca. Entre los cuatro corazones componen una imagen que recuerda a un trébol de cuatro hojas (que simboliza la suerte) y sobre él se atisba un «10», los años que acaban de cumplir en una andadura de objetivos cumplidos y de grandes visos de futuro.

Junto al logotipo recien estrenado también se ha elaborado un vídeo de agradecimiento a quienes lo han hecho posible, a las empresas, a sus productos pero también a la tierra, a una provincia de belleza indescriptible, de grandes paisajes, de patrimonio cultural, natural y gastronómico. Dinamismo en el vídeo a ritmo de violín que va dando paso a imágenes de viñedos, cereal, agua, castros, patrimonio... Y que al fin y al cabo articula este proyecto de «personas, de grandes profesionales» en el que «quedan muchas cosas por hacer y logros por alcanzar», finalizaba Rodríguez.

«Los que vimos nacer Ávila Auténtica sentimos hoy la satisfacción y el orgullo de pertenencia», aseguraba el hoy presidente de la Diputación y agradeció a cada empresario ese gesto de «levantar la verja», más en el año que estamos viviendo. Los 300.000 euros presupuestados, decía «son 300.000 motivos para seguir trabajando por el sector primario y el turismo» en un año, sin duda, «difícil». El objetivo prioritario será «favorecer, motivar y exponenciar las oportunidades que deben tener nuestras empresas».

Para ello hay que «profundizar en la promoción común para que sean los mayores y los mehores embajadores, unidos a la calidad y a la mejora de la comercialización».