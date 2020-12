En el derbi el gol tiene nombre propio, David Terleira

El gol en El Mancho Ángel Sastre tiene un nombre propio, el mismo que en los derbis entre la Cultural Deportiva Cebrereña y el Real Ávila. No admite discusiones ni debates. Con 12 goles David Terleira se ha convertido en uno de los nombres propios no sólo del equipo culturalista sino de los duelos entre verdiblancos y encarnados, especialmente cuando su campo y su afición le empujan. Y aunque este curso ‘apenas’ suma tres goles en ocho partidos, el ‘9’ volverá. Y qué mejor lugar y momento para hacerlo que en un derbi, su territorio. Que se lo pregunten a un Real Ávila que sucumbió ante la voracidad de un delantero que decidió el último duelo (2018-19) en El Mancho Ángel Sastre con sus goles. Su hattrick (3-2) no sólo derribó entonces a los de Jonathan Prado como un castillo de naipes, sino que sirvieron para rubricarle como el máximo realizador en este tipo de partidos. No vería puerta en la vuelta, en el último choque entre ambos antes del descenso de los culturalistas a la Regional. No importa. Su trono como el pichichi particular en este tipo de partidos parece asegurado durante muchos años.

No se atisba sucesor ni rival, ni a corto ni a largo plazo. Porque tras los números del cebrereño lo que existe es un profundo vacío. Precisamente la segunda posición en este ranking particular corresponde a su hermano, a GustavoTerleira. El encarnado, ya retirado, firmó con el Real Ávila tres goles ante los verdiblancos. Con dos goles este ranking tan particular se amplía de manera considerable, aunque con pocos visos de cambiar. Muchos de ellos ya no juegan. Dos goles marcaron en estos partidos los encarnados Dani, Salva, Pito y Emilio. Por parte de la Cebrereña el único ‘doblete’ corresponde a Juli, ahora en el Colegios Diocesanos. Podrían ampliar su cuenta Ortiz y Javi de Mesa, que marcaban su primer gol en un derbi en la 2018-2019. Lograron un gol en este tipo de partidos jugadores del Real Ávila como Garretas, Iván Vila, Rodrigo, Bebeto, Barrera, Arquero, Jaime, Toño, Cabrera, Vitolo, Nata, Isma, Jesús y Edu. Entre los verdiblancos aparecen con un gol jugadores como Pindado, Javi, Ruba, Juanma, Chema, Chino Zapatera, Mario, Víctor y Aitor.

Precisamente este derbi guarda un aliciente para las estadísticas y tiene que ver con el último fichaje del Real Ávila, Aitor Asensio. El delantero abulense podría convertirse este fin de semana en el primer jugador en la historia de este tipo de duelos en marcar gol con ambas camisetas. Nadie lo ha logrado, aunque el trasvase de jugadores entre El Mancho Ángel Sastre y el Adolfo Suárez ha sido una constante.

Tres temporadas estuvo Aitor en el Real Ávila, una única estuvo en la Cultural Deportiva Cebrereña, pero en esos cuatro años pudo disfrutar de cuatro derbis –ida y vuelta–. No logró el gol con los encarnados pero sí con los culturalistas, en el 5-1 en el Adolfo Suárez en la 2013-2014. Este domingo podría firmar su propio capítulo en esta historia particular.