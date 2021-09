Gobiernos regionales y OPAs unen sus voces por la nueva PAC

Desde Toledo y Salamanca, los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha y Castilla y León, arropados por las organizaciones agrarias de sus respectivas comunidades autónomas, han alzado la voz para pedir a Luis Planas, ministro de Agricultura, una nueva PAC que responda a los intereses reales del campo. Ante la próxima aprobación del Plan Estratégico Nacional (es posible que antes de que termine este mes), que tendrá que ser refrendado por Bruselas antes de final de año, los consejeros del ramo han centrado sus demandas sobre todo en los ecoesquemas y en el cuidado del agricultor profesional.

Tal y como ya denunciaron de manera conjunta los profesionales del campo la pasada semana, la propuesta del Ministerio «perpetua» los desequilibrios territoriales entre unas regiones y otras, especialmente en aquellos ecoesquemas que afectan a los cultivos leñosos y a los cultivos herbáceos, «beneficiando nuevamente a las regiones de mayor pago básico actual y alejándose de la convergencia que exigen los nuevos reglamentos de la PAC», según las OPAs. Sobre esta cuestión, Francisco Martínez Arroyo, titular castellanomanchego de Agricultura, ha manifestado que «queremos que los ecoesquemas respondan a los intereses de los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha, que haya al menos uno válido para cada agricultor y ganadero y que puedan percibir esas ayudas».

Preguntado sobre si lo planteado por el Ministerio respecto a los ecoesquemas perpetúa la desigualdad en el reparto de ayudas contra la que se posiciona el Gobierno de Castilla-La Mancha, el titular castellanomanchego de Agricultura ha reconocido que es «difícil» conseguir un acuerdo en un país como España, en el que la competencia en materia de agricultura es de las comunidades autónomas. «Hay 17 formas de entender la política agraria, y por eso no es fácil coordinar la posición que, por fuerza, ha de ser distinta entre las comunidades del sur y las del norte. No es sencillo, me consta que el Ministerio está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a un acuerdo entre todos. Es evidente que los tiempos van en la línea que interesa a Castilla-La Mancha porque la reforma que ha propuesto la Comisión Europea va a en la dirección del 100% de convergencia, de eliminación de los derechos históricos, de pocas regiones productivas y de apoyo a modelos como la ganadería extensiva, el secano y la agricultura ecológica», ha argumentado Martínez Arroyo.

Gobiernos regionales y OPAs unen sus voces por la nueva PAC - Foto: J.TAJES Jonathan TajesSobre este asunto, Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, ha manifestado que «el éxito de la aplicación de los ecoesquemas en la nueva PAC estará en los principios de simplificación, universalidad y en ser atractivos, que incorporen un pago incentivador para atraer a los agricultores a este tipo de prácticas, acompañado de pagos compensatorios». Ese es el modelo que el Gobierno regional ya presentó al Ministerio en mayo, y que permitiría que cualquier agricultor de España se acogiera a estas prácticas. Es el denominado «ecoesquema único» a partir del cual encajen los distintos tipos de agricultura que hay en España. Además, desde el departamento de Carnero se defiende que estas prácticas se apliquen con prudencia, con moderación y de forma progresiva.

El responsable de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha expresado que «está clara la intencionalidad de favorecer a unos agricultores de unas regiones muy determinadas y no entendemos el planteamiento del Ministerio. Nos preocupa que la ganadería sin pasto quede fuera de los ecoesquemas y, aunque se les compense, dudamos de que sea a un nivel suficiente». Por su parte, el responsable de Cooperativas Agro-alimentarias en la región, Ángel Villafranca, luego de asegurar que el momento actual es «muy crítico» en la negociación de PAC porque se esta llegando al final, ha dicho no entender que «a estas alturas haya agricultores de primera y de segunda».

Gobiernos regionales y OPAs unen sus voces por la nueva PAC - Foto: Ingrid FernándezAgricultor profesional.

Carnero ha añadido que «la PAC debe de estar protagonizada a través de la figura del agricultor activo, que desde la Junta defendemos de la mano de las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y los grupos políticos, frente a una aplicación en la que este concepto no se está viendo en la fase final de la negociación». De igual modo, ha enfatizado que Castilla y León quiere «una agricultura profesional de agricultores profesionales, no solo por el presente del sector, sino por el futuro y por la incorporación de jóvenes, porque esa es la mejor manera de garantizarles el acceso, con certidumbre y con las líneas marcadas de hacia dónde tienen que ir».

Al respecto, Donaciano Dujo, responsable de ASAJA en Castilla y León, ha indicado que desde el Gobierno se está haciendo un plan estratégico nacional para la PAC «buscando los votos de aquellos que no son agricultores, demonizando al agricultor profesional» y con una defensa de «la agricultura de sofá». Ante ello, ha reivindicado una PAC que defienda al profesional y que desde las instituciones se promuevan medidas para que el sector cuente con «precios dignos» para sus productos y que disponga de unos «costes asequibles» en ámbitos como la luz, el gasóleo o la maquinaria que se precisa para su actividad.

En ese sentido, Eva Hita, consejera del ramo del Gobierno de La Rioja, manifestaba hace escasas fechas que su departamento «continuará priorizando los objetivos de lograr una PAC para quien más lo necesita. Una PAC más justa en la definición de los perceptores de las ayudas agrarias, a favor del modelo de agricultura y ganadería profesional y familiar que define a La Rioja, y una PAC flexible en la adaptación a los compromisos de sostenibilidad para cumplir el Pacto Verde de la UE».

Martínez Arroyo ha concluido explicando que «tenemos buenas expectativas de cara al futuro, pero no nos queremos parar porque hay cosas concretas que mejorar que siguen generando desigualdad y tienen que estar en la agenda política y por ello valoro la posición de las OPAs y las cooperativas».

Carnero, que ha realizado sus declaraciones en el marco del Consejo Agrario Regional, celebrado en el recinto ferial de Salamanca, como expresión de apoyo a Salamaq, feria de referencia nacional del sector agropecuario, y arropado por las organizaciones agrarias, terminaba diciendo que «si consideramos que la PAC tiene que cuidar a los agricultores y ganaderos profesionales, el nuevo pago redistributivo, como complemento de la ayuda básica a la renta, tiene que identificarse con ellos e ir dirigido al agricultor activo».