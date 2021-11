Los dinosaurios cobran vida en el Lienzo Norte

Atención peligro, hay dinosaurios sueltos en el Lienzo Norte que se mueven y hasta emiten sonido. No, no se alarmen, no es un aviso de un suceso. El cartel de 'danger' (peligro) solo era parte del decorado de 'Dinosaurs Live-The Exhibition', un exposición con réplicas animatrónicas de los gigantes prehistóricos que habitaron la Tierra y que este fin de semana desembarcaron en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte para hacer las delicias de los más pequeños de la casa.

Y es que si el mundo de los dinosaurios seduce a colectivos de todas las edades, los niños se llevan la palma y muchos de ellos sienten auténtica devoción por unos seres tan monstruosos como fascinantes. Y precisamente a los niños, y al disfrute en familia, está orientada una propuesta que se configura como una aventura hacia el pasado en la que poder disfrutar de las réplicas de las distintas especies de dinosaurios al tiempo que aprender más sobre el brontosaurios, el velociraptor, el eoraptor o una de las 'estrellas', el tyranosaurus rex.

Animada por la música y por un decorado de película, la exposición interactiva está compuesta por una veintena de réplicas animatrónicas de los gigantes que habitaron la Tierra hace 200 millones de euros. Una muestra en forma de viaje al pasado en la que espectadores de todas las edades pueden descubrir de primera mano cómo era, cómo vivían y hasta cómo se movían estos gigantes prehistóricos.

Así, además de poder hacerse fotos y vídeos con su dinosaurio favorito, al inicio del recorrido cada niño recibe un cuadernillo de actividades lleno de pruebas y preguntas que tendrán que completar durante la actividad. Una aventura que les anima a empaparse de cada una de las especies expuestas para poder convertirse en un súper explorador. ¿Sabían que el brontosauros medía 25 metros y a pesar de su gran peso podía correr hasta 30 kilómetros por hora? ¿O que la cabeza del stegosaurus era diminuta y su cerebro era más pequeño que una pelota de tenis? ¿O que el parasaurolophus utilizaba su cresta para emitir sonidos y comunicarse? Pues estos datos curiosos, y muchos más, se pueden encontrar en una propuesta que ayuda a arrojar luz sobre los misterios de esta época histórica.

Además de investigar y solucionar los enigmas, la exposición también animó a colorear los dinosaurios, a desenterrar fósiles y a retratarse dentro de un huevo de dinosaurio. Además, los más atrevidos también tuvieron la oportunidad de subirse a lomos de una cría de tiranosaurio rex, como si de un camello se tratara.

La muestra, que llegó a Ávila dentro de una gira por España y que también estará abierta este domingo, garantiza el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene marcados por las autoridades por la pandemia.