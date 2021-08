Podemos pide centrarse en la mejora de servicios en Ávila

“Una ciudad arruinada por visiones megalómanas de anteriores Corporaciones por un lado, y una Corporación actual que, aún a sabiendas de que el estado económico de la ciudad era el que era, realizó una fantástica campaña en las elecciones municipales de 2019 ilusionando a un gran número de ciudadanos los cuales creyeron fehacientemente que las promesas impartidas serían cumplidas al ser un partido nuevo”. Son palabras de Podemos Ávila, que quiere así manifestar su posición respecto al debate sobre el estado de la ciudad de Ávila y también sobre el estado de la provincia.

En la formación morada entienden que “el debate tendría que haber durado cinco minutos si lo que se pretendía era sacar conclusiones sobre el estado actual de Ávila y que no es otro que mal o muy mal depende del grano de generosidad a la hora de juzgarle”.

A su juicio, en estos dos años de mandato “la triste realidad financiera se ha impuesto y donde dije digo digo Diego, pues hay un hecho claro, la deuda que arrastra Ávila impide tomar iniciativas nuevas que favorezcan a toda la población , salvo que se mejoren las cuentas o que se tomen drásticas medidas tales como realizar un estudio de cuando el Lienzo Norte empezará a dar beneficios para la cuidad por ejemplo, porque es muy fácil ir recortando las pequeñas cosas que disfrutamos todos los abulenses como las actividades de los Ceas , el mantenimiento de los colegios públicos atrasando los periodos de mantenimiento y renovación de enseres, renovar parques y jardines...”

En Podemos se piensa que “no es momento de hacer obras que a la postre no sirven a todos, como el carril bici, por dejar la impronta de la actual Corporación municipal con su correspondiente placa que haga recordar su gesta”. “Centrémonos en mejorar los servicios del día a día, como aumentar el servicio de ayudas a domicilio, las frecuencias de los autobuses para quien no tiene coche y el número de recogidas de basura, arreglar las aceras, o eliminar los baches de las calles olvidadas”, subraya la formación morada, que entiende que “eso no vende, pero en época de crisis es lo que realmente necesita la ciudadanía”.

“En materia de empleo Ávila y provincia tiene el dudoso honor de ser la provincia con más paro de Castilla y León”, recuerdan desde Podemos y consideran que “ahí es donde nos han colocado los gestores hasta la fecha y principalmente el partido popular tras los largos años de mandato tanto a nivel local como provincial”.