Olga Moreno se abre en canal y relata su historia

Todo el mundo sabía que Olga Moreno debería enfrentarse a una serie de preguntas un tato incómodas cuando saliese de Supervivientes 2021, lo que nadie imaginaba es que sería en un plató de televisión de la misma cadena donde han dado voz a Rocío Carrasco. Aún así, la ganadora del reality se sentaba este miércoles dispuesta a callar bocas y a contar su verdad, lo que ella ha vivido y por supuesto, desmentir todo aquello que ha dicho la hija de la Jurado que es mentira.

A la pregunta de qué hizo cuando se enteró del episodio tan desagradable que ocurrió entre madre e hija, Olga lo ha dejado muy claro: "Lo que hice fue estar con ella. No puedo decir otra cosa", una respuesta un tanto simple. Como también cuando ha confesado que el tema de la ausencia de David Flores en la boda de su madre va por juicio, o cuando ha asegurado que pediría perdón a Carrasco: "Sí, se las pediría, pero vengo a hablar de lo que he vivido yo".

Lo que sí que dejaba claro la supervivientes es que ella lo único que ha hecho es dar calor a dos niños que no son sus hijos, algo que le ha salido del corazón y que volvería a hacer: "Yo lo único que he hecho en estos años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos, lo volvería a hacer. Me hubiese gustado que su madre hubiese estado ahí siempre, para nosotros hubiera sido mucho más fácil. No pierdo la esperanza, espero que abra los ojos y vea que sus hijos están ahí. Siempre lo he dicho, siempre he remado a favor de que ese acercamiento se produjera. No sé si será más fácil o menos fácil ahora".

Si ha habido un momento en el que más nos impresionaba la entrevista de Olga Moreno era cuando ésta confesaba que su hija Lola había sido una de las más afectadas por el documental de Rocío Carrasco: "Mi hija de 8 años ha ido al psicólogo por el documental de Rocío Carrasco" y es que la pequeña se quedó muy impresionada al ver los famosos carteles de su padre por la calle.

El programa ha terminado con unas declaraciones de Olga Moreno que nos han llamado mucho la atención y es que le ha tendido la mano a Rocío Carrasco como nadie imaginaba: "Rocío Carrasco sabe que tiene mi teléfono y me puede llamar siempre que sea para ayudar a juntar".