La inesperada dureza de la tercera ola del coronavirus ha sumido a los sanitarios en una honda tristeza y en un enorme enfado. Están al límite de poder seguir soportando tantas muertes y ser testigos diarios del «egoísmo» de la sociedad e ineficacia de las medidas para atajar la pandemia. «A mí me gustaría que las personas que dicen que esto no existe o no es grave vivan dentro (del hospital) lo que estoy viviendo yo», lamenta Raquel Romo, una enfermera del Hospital Regional de Málaga que lanza un grito de auxilio en un vídeo que en las últimas horas no ha parado de recorrer los medios, las redes sociales y los teléfonos móviles. «Hay momentos en los que hay que elegir quién vive. Y eso es muy duro», clama.

Una llamada de socorro a la que se suman profesionales de toda España para denunciar su agotamiento psíquico y físico, la sobrecarga asistencial y la sensación de haber regresado a la casilla de salida de la primera ola de marzo. Su relato tiene puntos en común: todos se declaran inermes ante la gravedad de la situación y sienten especial dolor porque cada vez es más frecuente ver a jóvenes que acaban en la UCI o mueren.

Laura, cuyo nombre es ficticio, tiene a su cargo a 24 pacientes en el madrileño Hospital de La Princesa, el doble de lo normal, y la descontrolada escalada de ingresos ha obligado a destinar su planta solo a la COVID-19. Esta enfermera ha perdido en los últimos seis días a tres pacientes y vive en un puro estado de estrés y ansiedad. La «mayoría» de sus compañeras, reconoce, toman ansiolíticos para poder descansar. «Están saturadas mental y físicamente: ven que la gente no sigue las recomendaciones y que los políticos no hacen nada», cuenta. Y pese a que asegura comprender las repercusiones que implica la decisión de un confinamiento total, señala que «algo hay que hacer. Tengo la sensación de haber retrocedido a marzo».

Tristes y enfadados

Eduardo Fernández, del Hospital Infanta Sofía, también en Madrid, se desespera porque «estamos viviendo sensaciones muy parecidas a las de la primera ola». Entre el personal distingue dos perfiles: los que están muy tristes y los enfadados, y él pertenece a los segundos. «Estamos todos agotados mental y físicamente. Además de la carga emocional, cada uno de los pacientes te roba un poco de energía porque a cada uno le das un poco de tu mejor versión y eso continuamente».

En su opinión, el problema no es que el mensaje de responsabilidad no llegue a la población sino que cada uno lo traduce como más le conviene. «Como sociedad somos un auténtico fracaso; somos muy egoístas y creemos que no nos va a pasar a nosotros y si nos pasa que no será grave».

«Yo solo puedo decir a la gente que tenga cuidado, que la familia es lo más bonito que tenemos y la podemos perder», acaba Raquel Romo entre lágrimas. Unas lágrimas que son las de todos los sanitarios que ya no pueden más.