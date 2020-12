Bomberos: Por Ávila pide a García que negocie

El conflicto generado en torno al servicio de Bomberos en la provincia sigue sumando capítulos.En esta ocasión, es el Grupo Provincial Por Ávila el que pide al presidente de la Diputación que vuelva a sentarse a negociar con el Ayuntamiento de Ávila para alcanzar un acuerdo que permita la firma de un nuevo convenio de bomberos que dé cobertura a toda la provincia. «Carlos García tiene que ser realista porque la Diputación, a día de hoy, no tiene medios para prestar el servicio de bomberos», explica Alberto Encinar, protavoz de Por Ávila. «Y a su vez», prosigue Encinar, «como presidente, tiene la obligación de ser responsable porque no puede dejar sin servicio de bomberos a la provincia, puesto que estamos ante un servicio de emergencias, cuya no prestación pondría en peligro la vida de más de 100.000 vecinos que viven en los 247 municipios de la provincia».

En este sentido, Por Ávila reclama a García que sea consciente de que este servicio de emergencias es imprescindible para los habitantes de la provincia, así como que la máxima responsabilidad por la no prestación del mismo, tal como establece la ley, recaerá sobre los responsables políticos de la Diputación Provincial.

Por ello, Por Ávila ha presentado enmienda al presupuesto de la Diputación para que se contemple una partida para la creación de cuatro parques en la provincia en las comarcas del Tiétar, la Moraña, Alberche-Pinares y Tormes-Corneja.