La cafetería del Lienzo Norte saldrá a concurso

La cafetería del centro municipal de exposiciones y congresos Lienzo Norte saldrá a concurso en fechas próximas después de que el actual prestatario del servicio haya renunciado a continuar con el contrato, que finalizaba el próximo mes de marzo. La decisión es no seguir más allá del 31 de diciembre de este año, y de hecho la cafetería continúa cerrada en estos días, después del obligado cierre con motivo de la pandemia, y no es seguro que vaya a volver abrir.

A la espera de que se elabore el pliego que saldrá a concurso público para la posterior adjudicación del contrato, ya ha habido varias empresas que, conocedoras de la situación, se han dirigido a los responsables del centro para interesarse por las condiciones, por si finalmente optan por aspirar a ocupar el puesto que ocupaba desde 2013 la empresa de Fidel Jiménez, que ahora ha decidido no continuar con un contrato que rondaba los 45.000 euros anuales.

Una vez que se elabore y se apruebe el presupuesto del centro municipal de exposiciones y congresos, será el Consejo de Administración de la Sociedad de Exposiciones y Congresos Adaja quien tenga que sacar a concurso la licitación del contrato y también dar el visto bueno definitivo a la adjudicación de dicho concurso.

modificaciones. Al no considerarse un servicio imprescindible para el centro, y dadas las circunstancias actuales con motivo de la pandemia provocada por el covid-19 y como ha afectado principalmente al sector hostelero, la convocatoria del concurso no es algo urgente.

Aunque el pliego no será muy diferente al de la última concesión, que data del año 2013, sí que se tendrán que realizar algunas modificaciones para incluir algunas cláusulas que precisamente tienen que ver con la situación generada por la crisis sanitaria, y que normalmente no estaban contempladas en este tipo de contratos para estas concesiones. Será también la evolución de la pandemia la que puede marcar el calendario a la hora de proceder a la licitación, el concurso y la adjudicación.