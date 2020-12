130 comercios se suman a la iniciativa navideña municipal

En torno a 130 comercios de la ciudad se han sumado ya a la campaña navideña ‘Compra con corazón’, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ávila para estas Navidades y que el 15 de enero sorteará distintos cheques regalo entre las papeletas que se pueden conseguir en los establecimientos adheridos a cambio de compras. La teniente de alcalde de Comercio, Industria y Turismo del Consistorio, Sonsoles Prieto, explica que en la jornada de inscripción masiva de este jueves se apuntaron 130 comercios, una cifra que esperan siga aumentando porque la campaña «seguirá abierta» unos días. A partir de ahora, los comercios que quieran sumarse a ‘Compra con corazón’ deberán ponerse en contacto con el área de Comercio del Ayuntamiento de Ávila para poder concertar una cita previa y recoger el material promocional de la campaña. En este sentido, Prieto recuerda que no solo pueden participar los comercios, sino también la hostelería, las empresas de servicios o los talleres.

Y es que esta Navidad comprar con corazón tendrá premio, o al menos dará la posibilidad de optar a uno o a varios de los cheques regalo que se sortearán dentro de una iniciativa municipal que se enmarca en la propuesta ‘Compra con corazón, construye Ávila’ con la que se viene apoyando al comercio de proximidad de la ciudad frente a las consecuencias de la pandemia. La campaña municipal estará en liza hasta el 11 de enero y repartirá 1.800 euros en tres premios de 1.000, 500 y 300 euros. A ellos se sumarán otros premios de cien euros y otros de veinte euros, si bien el número de los mismos dependerá del volumen de establecimientos participantes. Para sumarse a la iniciativa los locales deberán aportar un cheque-regalo por valor de 20 euros, mientras que el Ayuntamiento se encarga de asumir los gastos del material promocional y el lote de 500 papeletas que se entrega a cada participante.

La dinámica es sencilla. Cada establecimiento repartirá las papeletas entre sus clientes, que deberán rellenarlas y dejarlas en la urna del mismo local. Luego serán los responsables de cada negocio los que tendrán que entregarlas al Ayuntamiento, el 12 de enero. El sorteo se celebrará el 15 de enero en el Palacio de Los Verdugo, el resultado se comunicará ese mismo día (también se publicará en la web avila.es y comerciodeavila.es) y se dará cinco días a los ganadores para acreditar su condición, antes de celebrar el acto de entrega de los cheques. El plazo para canjear los cheques estará abierto hasta el 31 de mayo.

críticas y justificación. La Federación de Comercio de Confae agradece la campaña y la define como «bonita», pero lamenta que se haya «ido por libre» y que no se haya puesto en marcha algo «conjunto». Ante estas críticas, que no han sido las únicas, Sonsoles Prieto defiende la campaña porque es una reedición de la del año pasado, que tuvo «muy buena acogida» con más de 300 establecimientos participantes, aunque adaptada a la pandemia. «El año pasado intentamos una campaña conjunta con Confae abierta a todos los establecimientos, no solo a sus asociados, pero les pedimos que participaran con algo y fue imposible. La dinámica no les cuadró y por eso la hicimos nosotros solos;los comerciantes estaban contentos y por eso decidimos replicarla y no hacer experimentos», señala. Con todo, asegura que el contacto con Confae «siempre está ahí y siempre que quieran se les va a acoger».