La 'Industria 4.0 en la pyme', nueva jornada online en UCAV

La Universidad Católica de Ávila organizará una nueva jornada formativa online abierta a toda la sociedad que se centrará en la Industria 4.0 en las pymes, la cual se celebrará el próximo jueves, 10 de diciembre, de 17,00 a 20,00 horas. Para acceder a ella no será necesario inscribirse, será totalmente gratuita y se podrá seguir a través de la página web de la UCAV.

La jornada fue presentada este miércoles por la tarde en una rueda de prensa que contó con la presencia de Ricardo Reier, director de la Escuela de Negocios Ávila Business School de la UCAV, el director general de Industria de la Junta, Alberto Burgos, y el coordinador de la mencionada Ávila Business School, Sergio L. Náñez.

Reier explicó que esta jornada supone una continuidad en la labor que están desarrollado en los últimos meses desde la Escuela de Negocios de la UCAV, «compartiendo lo que tenemos en la universidad, que es formación, networking, consejos...», y mostró la «ilusión» de no dejar estas jornadas «de puertas para dentro, sino de tener la oportunidad de compartirlas en este caso con todos los empresarios, emprendedores que tengan su industria de la ciudad, de la provincia». Yapuntó que en un «momento horroroso» para la actividad empresarial, «todo lo que sea poner un granito de arena estamos encantados».

Entrando en detalle en la jornada explicó que va a ser impartida por Javier Herrero de la Cal, socio fundador y director Internacional de Ventas de HC Technologies, empresa con sede en la provincia de Burgos pero con sedes en Estados Unidos, Silicon Valley o en Asia. Además es profesor de la Escuela de Negocios de la UCAV y, según recalcó, es un «profesional que va a contar la absoluta realidad de lo que se está viviendo tanto a nivel tecnológico como de covid».

Reier apuntó que «a veces tenemos el problema de que hablamos de Industria 4.0, transformación digital, big data aplicado a grandes corporaciones que nos quedan en algo irreal. Y lo que queremos desde la universidad es traerlo al suelo, al barro a nivel de pymes». Así expuso que «lo que vamos a tratar de ver es el impacto que esto que llamamos Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, tiene no solo ya en las grandes corporaciones, que lo están haciendo, sino el impacto no de cara al futuro sino al presente más actual en la pequeña empresa». Finalmente, señaló que esto requiere «un cambio institucional en la propia organización y vamos a tratar de ver lo que puede suponer este impacto a nivel de pymes».

Por su parte, Alberto Burgos precisó que estas jornadas «llegan en el momento idóneo porque estamos a las puertas de la llegada de unos fondos europeos, el Fondo de Recuperación y Resiliencia a través de los Fondos Regeneration, que vendrán del 2021 al 2023, y una de las líneas estratégicas es la digitalización, la Industria 4.0». Según Burgos, las grandes corporaciones tienen un contacto casi directo con la UE, pero no así las pymes, «que van a tener más dificultad para acceder a esos fondos», y se les puede ayudar «para que conozcan lo que es la digitalización, la Industria 4.0, y puedan empezar a perfilar esos proyectos para el primer trimestre de 2021, cuando empiecen a llegar esas ayudas, estén maduros y puedan competir» para conseguirlas. Además, señaló que estas jornadas tienen aún más importancia en Ávila, «pues la pyme industrial es bastante pequeña, con lo cual tiene problemas, porque el tamaño de la empresa no le permite ser todo lo competitivo que necesitaría».

Burgos precisó que «Castilla y León es una potencia en España, pero Ávila está un poco por detrás en cuanto al desarrollo de pymes industriales de primer nivel tecnológico». Yañadió que estas jornadas «nos ayudan a crear ese ecosistema de innovación para crear empresas y hacerlas ver la importancia que tiene la Industria 4.0 para desarrollar esos proyectos de cara a la percepción de esos fondos europeos».

A su vez, aseguró que «para la Junta, la digitalización era una oportunidad antes, pero ahora ha pasado a ser una obligación, y el que no se suba al carro de la digitalización en breves fechas, realmente el propio mercado le va a echar porque va a dejar de ser competitivo. Y hay que concienciar a las pymes de que deben hacer ese proceso de adaptación rápido».

Finalmente, mostró su preocupación por los datos de exportación de la provincia de Ávila, que la sitúan a la cola de España, y precisó que «hasta ahora no nos habíamos dado cuenta porque esos datos venían maquillados por Nissan», pero una vez que ha dejado de exportar camiones «se ha visto la realidad del tejido industrial de Ávila, que no es capaz de exportar». Y recalcó, finalmente, que «ahora se presenta una oportunidad para coger el vagón de cabeza» y «arriesgar empresarialmente en este tipo de tecnologías».

Por último, Sergio L. Náñez destacó que «la Industria 4.0 tiene presente y un gran futuro», y aseguró que «las empresas, que se encuentran en una situación muy complicada, deberían aprovechar y no ver esto como una amenaza, sino aprovechar estos nuevos sectores que se están abriendo para transformarse y para intentar salir hacia adelante». A su vez, insistió en que «si existe una Industria 4.0 tendrá que existir una educación en esta industria, y esto es lo que desde hace unos años se trata de hacer desde la Business School de la UCAV».