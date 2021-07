«La Ley Perpetua puso a Ávila en el mapa de las comunidades»

Este miércoles se despedía de las aulas de la UNED el curso de verano dedicado a ‘La Ley Perpetua de Ávila y la revuelta comunera’, un tema de total actualidad estos meses dada la celebración del V Centenario del movimiento Comunero, cuyas raíces se hunden en la capital abulense.

«La ley puso a Ávila en el mapa de las comunidades», recalca para Diario de Ávila Salvador Rus, catedrático de la Universidad de León, comisario del V Centenario y todo un experto en una ley que, considera, situó a Ávila «en el comienzo de la rebelión comunera desde el punto de vista institucional».

Para el catedrático, esta ley («a la que se le llama impropiamente ley», apuntó) planteó una nueva forma de Gobierno sometida al control de los órganos de las instituciones políticas, como fueron las Cortes, los municipios o las asambleas populares. «Significaba que limitaba el poder del rey», apunta el catedrático uno de los pilares fundamentales del texto legal nacido en Ávila. «Hay un pacto callado entre el rey y el pueblo, y esa es la importancia de la ley», abunda en su explicación, que ilustra con ejemplos. «Por ejemplo, establecía una limitación en el ejercicio de los mandatos no del rey, sino de los altos mandatarios. Y establecía la necesidad de someterse a un juicio posterior al mandato en el que se rindiera cuentas de lo que se ha hecho, y eso es muy innovador», quiere dejar claros algunos de los aspectos más relevantes de la conocida como Ley Perpetua.

Preguntado sobre si fue muy revolucionario en aquel momento de la historia el profesor es tajante. «No lo fue porque no quería cambiar la forma del gobierno delEstado, sino una forma concreta de ejercer el poder monárquico».

Algo que, por cierto, nunca se llevó a cabo, como todos sabemos. Pero lejos de celebrarse aquella ley y el levantamiento posterior como una derrota, el catedrático de la Universidad de León quiere dejar claro un aspecto. «El 23 de abril no celebramos una derrota.Se celebra el triunfo de unos ideales», enfatiza Rus. «Se celebra que ese movimiento social y político propuso unos ideales de participación política, de organización política, de control del poder político», explica. Y fue, insiste también, «un movimiento que institucionalmente nació en Ávila’.

¿revuelta o revolución? En su discurso, el profesor Rus también se plantea si el movimiento puede considerarse una revuelta o una revolución. «Fue un movimiento social y político de alto espectro que se dio en Castilla con la idea de cambiar la manera de gobernar», explica el comisario del V CentenarioComunero. «Eso hoy en día lo puedes llamar revuelta. Y hay otros que en el otro extremo lo llaman revolución», plantea. «Pero no es una revolución», aclara, «porque no cambió la monarquía, sino la forma de ejercer el poder monárquico, limitándolo».

Por último, y cuestionado sobre los partidos políticos que en la actualidad buscan eliminar la monarquía del panorama nacional, el profesor Rus apunta que este aspecto es más «una foto de ideología que de planteamiento político serio. Tiene que ver con los partidos políticos que no son monárquicos y con otros que sí aceptan la monarquía», expone. «Los no monárquicos lo que quieren es otra forma de Estado, no diría ni mejor ni peor, sino distinta. Pero hoy en día el rey no gobierna y estamos hablando de una época en la que el rey no sólo reinaba, sino que gobernaba. La diferencia es sustancial», concluye afirmando a la vista de todo esto que, de manera clara, esta ley no podría traerse al día de hoy de ninguna manera.