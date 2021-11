Un Real Ávila 'impotente'

Pocos equipos serán capaces de llevarse los tres puntos del Francisco Mateos.No será uno de ellos el Real Ávila, que caía por la mínima (1-0) y se marchaba con cara de pocos amigos tras una tarde «de rabia e impotencia» para los encarnados, que se habían marcado el objetivo de comenzar a sumar de tres en tres –«si un equipo quiere estar arriba, debe sumar de tres en tres en este tipo de partidos»– lejos de un Adolfo Suárez del que, cuando salen, se les baja el telón. Porque de seis partidos como visitantes, los de Borja Rubiato únicamente han sido capaces de ganar al Salamanca UDSB.De eso hace ya un mes.En sus últimas salidas –Tordesillas, Santa Marta y Ciudad Rodrigo– apenas un punto y el casillero de goles a 'cero'. Les volvió a pasar en Ciudad Rodrigo.No pudieron y no les dejaron. Así lo sienten en el vestuario del Adolfo Suárez tras una tarde de domingo «rara».Porque ya sabían que sería complicado, pero no que se la complicaría un poco más el colegiado.

«El penalti en contra nos lastró mucho» señala el técnico de Santa María del Tiétar. Fue clave dentro de un duelo en el que no oculta que a los suyos les sigue faltando «la pausa necesaria en los metros finales. Nos aceleramos mucho por las ganas de querer darle la vuelta al marcador». Una pena máxima en contra que no sólo fue «la única ocasión que tuvieron ellos en todo el partido» sino que llegó después de «una acción anterior, un penalti clamoroso sobre Rengel que no pitó el colegiado. Sin embargo la nuestra, que viene de un fuera de juego, sí decidió que era penalti».

Destaca Rubiato la «serenidad» que mostraron los suyos a medida que el colegiado tomaba ciertas decisiones capaces de sacar al equipo de un partido de 12 tarjetas y cuatro expulsiones. «Tuvimos ocasiones claras para darle la vuelta, con un cabezazo y un remate a bocajarro que en la misma acción sacan sobre la línea».

Un partido que arrojó sensaciones distintas para los encarnados. «Esta vez fueron de rabia e impotencia, porque ves que el equipo generó bastante, que ante las decisiones del árbitro tuvo tranquilidad y pausa para generar juego, que hizo un partido maduro y serio. Aún así te vuelves de vacío. Pero nos quedamos con el hecho de que se hacen cosas buenas para ser optimistas a futuro. Obviamente hay mucho que mejorar. Por poner un 'pero' debemos de tener más tranquilidad a la hora de elegir y de finalizar».

Deberes a domicilio para unReal Ávila que, por contra, como local mira la temporada desde otra perspectiva. Este domingo recibirá en el Adolfo Suárez –17,00 horas– a un Atlético Astorga desconocido. En un año de reestructuración del equipo, en La Eragudina se están viendo en posiciones de descenso. Visitarán a unReal Ávila sin Christian en portería, que vio la roja ante el Ciudad Rodrigo. «Es una baja importante pero nos preocupa lo justo. Tenemos a Adrián y se merece hacer un buen partido».