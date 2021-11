«Trataré de descubrir cosas sobre nuestra identidad común"

Jesús María Sanchidrián, investigador y divulgador con generosidad y eficacia de todo lo que tiene que ver con el pasado abulense a lo largo de muchos años y a través de muy diferentes cauces –libros, artículos en prensa y en revistas, iniciativas culturales, actividades didácticas…–, recibió este viernes el título de Cronista oficial de Ávila de manos del alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en un acto solemne que tuvo como escenario el Auditorio Municipal de San Francisco y que contó con la presencia de la Corporación municipal y de representantes de instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad en general.

El acto, vestido de toda la solemnidad que merecía y ante un auditorio prácticamente lleno, se abría con la música de Camerata Abulense y la Escuela Municipal de Música, que interpretaron Nada te turbe, para a continuación realizar una semblanza del nuevo Cronista y proceder a la lectura del nombramiento.

De inmediato el alcalde hacía entrega a Jesús María Sanchidrián del diploma y la insignia que acreditaban su nombramiento, tras lo cual el nuevo cronista dio su discurso de aceptación y agradecimiento.

Jesús María Sanchidrián es nombrado Cronista Oficial de Ávila. - Foto: David CastroAseguró Sanchidrián que «para mí es una satisfacción desempeñar este cargo que yo diría que es más una encomienda, en la que uno se erige como intérprete y representante de la ciudadanía; una vez que uno escribe, recopila y rescata cosas que son dignas de ser recordadas, lo cual quiere decir que son importantes, lo devolvemos también a la sociedad y ya ni nos pertenece». En ese acto de compartir, añadió, «los cronistas no somos ni siquiera protagonistas de nada, seremos notarios, fedatarios de todo lo que pasa, pero nada más; en esta tesitura yo he venido haciendo muchas cosas que no sabía que eran crónicas, que al final uno se da cuenta cuando ve lo que ha hecho que uno era cronista sin saberlo».

Y en «esa idea de no ser un historiador, no ser un guía turístico, no ser un periodista», añadió, «el cronista es uno más que va a tratar de recontar, de redescubrir cosas de Ávila que contribuyan de alguna manera a la búsqueda de nuestra identidad común que a todos nos une».

«Aparte de la actividad o de las actuaciones que le encomiende el Ayuntamiento, a partir de ahora, consciente de que lo que uno había hecho es lo que ha sido motivo quizás de este nombramiento, hay que demostrar que efectivamente era uno la persona idónea... Y ahí estaremos para todo lo que sea relacionado con Ávila y con los abulenses, y nos nos canseremos de repetir y de buscar cuantas más cosas mejor, porque la idea que yo tengo es la de intentar rebuscar aquello poco conocido, poco sabido, de lo que tengamos poca conciencia de ello. Y si descubrimos personajes o hechos, los ponemos en valor y encima los compartimos en exposiciones, conferencias, reportajes o publicaciones, mejor que mejor».

Jesús María Sanchidrián es nombrado Cronista Oficial de Ávila. - Foto: David Castro«día importante». El alcalde aseguró que el de ayer era un «día muy importante para el Ayuntamiento y para Ávila porque recuperamos la figura del Cronista de la ciudad. Tenemos el honor de que haya aceptado el encargo del Ayuntamiento el ilustrísimo señor don Jesús María Sanchidrián, que a partir de ahora va a desempeñar estas funciones de Cronista oficial de la ciudad, un cargo importante porque es representativo y a través del cual tiene el honor de poder defender las tradiciones, las costumbres y la historia de Ávila, y por tanto va a representar en muchas ocasiones a la ciudad».

Se ponía de esa manera fin a un largo periodo de doce años sin que la ciudad de Ávila contase con esa figura honorífica, que sin ser necesaria sí es muy recomendable tener en una ciudad con el enorme poso cultural que tiene la nuestra, por lo mucho que aporta al conocimiento de su largo, interesante y nunca suficientemente bien conocido pasado.

El nombre de Jesús María Sanchidrián Gallego para este título (que es de carácter honorífico, gratuito y vitalicio), recordó ayer el Ayuntamiento, fue propuesto en el marco del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Ávila, al considerar su dilatada experiencia profesional y docente y valorar el hecho de que es "un gran conocedor de la historia de Ávila y su provincia, además de un estudioso del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico de Ávila, sus pueblos y sus gentes".