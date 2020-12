Cuando el pago del ERTE se 'salta' el mes de diciembre

Franklin Méndez trabaja en el bar Flanagan’s de la capital abulense y desde que entró en vigor el segundo estado de alarma se encuentra en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Tras recibir una comunicación del Servicio Público Especial de Empleo (SEPE) en el que se le reconocía la prestación y se le explicaba que cobraría la ‘nómina’ en torno al día 10 del mes siguiente, y después de que a primeros de noviembre hubiera recibido en su cuenta la cantidad correspondiente a los días en ERTE de octubre, al llegar diciembre, y «sin previo aviso, lo han cortado a cero, no hemos cobrado nada, y al ponernos en contacto con el servicio nos han ido informando de que el mes de noviembre lo cobraremos en enero y el de diciembre, en febrero, pero que en diciembre no habrá ningún pago», explica. «Siendo diciembre un mes tan especial, me ha molestado mucho, e igual que a mí a muchas personas en Ávila que también se encuentran en esta situación», asegura este trabajador, quien lamenta la falta de comunicación y de empatía y se muestra «indignado» por una forma de proceder que, asegura, le deja en una situación «complicada» en un mes «en el que suele haber más gastos». Además, en su caso lo sufren por partida doble, dado que su novia también se encuentra en ERTE y se ha visto igualmente afectada.

El testimonio de Franklin coincide prácticamente punto por punto con el de Marga, trabajadora de hostelería, también en ERTEdesde octubre y quien a mediados de diciembre se llevó la misma desagradable noticia de que el dinero correspondiente a noviembre no llegaría a su cuenta hasta enero.En diciembre, nada de nada. En su caso también había cobrado en noviembre la cantidad correspondiente a octubre y, de hecho, como había estado unos días con jornada reducida le hicieron mal la cuenta «y encima les debo dinero que me tendrán que descontar», señala. La falta de información también es una de sus quejas, no en vano de haber sabido este cambio en el procedimiento respecto al del primer estado de alarma los afectados se podrían haber organizado mejor. «En el SEPE lo sabían desde finales de noviembre porque se lo dijeron a un compañero», afirma.

Y es que a nivel general hay trabajadores que «lo estamos pasando mal sin tener ingresos este mes». «Hay gente joven, hipotecas, préstamos, alquileres, hijos.... no solo es que diciembre sea un mes especial por las Navidades y los Reyes, es que hay dificultades para pasar un mes normal por no cobrar el sueldo», subraya.

Los afectados de su empresa son cerca de una veintena y «ninguno, salvo una persona, ha cobrado nada en diciembre». Además, «a algunos todavía se les debe dinero desde el pasdo verano» de regularizaciones pendientes, lamenta.

La respuesta. El SEPE achaca esta situación al procedicimiento «nacional» para tener conocimiento de los días trabajados en cada mes del trabajador en ERTE. A través de la Subdelegación del Gobierno, el SEPE explica que el motivo del cobro de la prestación con un mes retraso se debe a que, «estando en ERTE, hasta que no finalice el mes el SEPE desconoce los días trabajados y no trabajados para abonar la nómina bien. Los días trabajados nos lo comunica la empresa en el mes siguiente (hasta el día 20), es decir, conocemos en diciembre los días trabajados y no trabajados del mes de noviembre y por ello cobrarán en enero la nómina de noviembre y así sucesivamente».

Sobre esta justificación, Marga señala que podría ser entendible para un trabajador que entra y sale del ERTE, pero «no tiene sentido para las empresas que, como la nuestra, saben que van a estar sin actividad todo el mes» porque «aunque quieran no les dejan comunicar la situación del trabajador antes».