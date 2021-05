Los trabajadores de Caixabank se concentran frente a su sede

Unas cuatrocientas personas, según los sindicatos convocantes, se concentraron en el Mercado Grande, frente a la sede principal de CaixaBank en Ávila, en respuesta a la convocatoria de los sindicatos para protestar por el ERE anunciado por la entidad y que afectaría en el caso de la provincia de Ávila a 61 trabajadores. Diversas autoridades abulenses y representantes de los partidos políticos abulenses se sumaron a esta concentración, mostrando su solidaridad con estos trabajadores. Los sindicatos convocantes procedieron a dar lectura a un manifiesto contra este ERE y a lanzar eslóganes contra esta medida.

Para Eduardo Piñero, secretario regional de UGT-Caixabank y portavoz de los sindicatos convocantes de esta concentración, «desgraciadamente nuestra situación se está haciendo viral a nivel nacional, y por ende a nivel regional y provincia. Y dado el enrocamiento de la empresa en la negociación del ERE, que está encerrada en su posicionamiento, esta actitud nos ha obligado a convocar una serie de concentraciones. Y esta es la primera efectiva que hacemos en la Región».

Las primeras reuniones se han llevado a cabo en la tarde de ayer Ávila, en Segovia y Burgos, de una manera simultánea. «Hoy hemos empezado y no sabemos hasta donde seguiremos. Porque seguiremos tantas veces como sea necesario hasta que la empresa reconozca y perciba que el alma de la Caixa son, entre otras cosas, los trabajadores que estamos aquí presentes».

Se lamentó que El ERE afecta a nivel regional a casi 300 familias, con casi 300 trabajadores afectados, distribuidos por las diferentes provincias. En el caso de la provincia de Ávila son 61 los trabajadores afectados que suponen el 18 por ciento del total de empleados de esta entidad en la provincia. «Lo podemos extrapolar al total de todas las provincias porque el impacto desgraciadamente es en términos muy similares».

Eduardo Piñero considera que esta medida va más allá del expediente de regulación de empleo que afecta a los trabajadores de Caixabank. «Nosotros entendemos que este ERE también afecta al servicio de atención al público porque en este plan de reestructuración que tiene la empresa, que actualmente tiene visos de querer aplicar en su totalidad, supone el cierre de oficinas bancarias en torno a un 20 por ciento a nivel nacional y por ende a nivel regional y provincial. Esto impacta en localidades con posibilidades de riesgo de exclusión y en las propias localidades más grandes, colas infinitas».

El número de trabajadores que la entidad tiene en la Región son en torno a los 1.600 y el cierre de oficinas «va a suponer una desgracia para esta región», señalaba Piñero.

Se lamenta también que en la mesa de negociación «todo pasada por cosas importantísimas como son voluntariedad y no forzosidad. Actualmente hay una forzosidad por medio y lógicamente no vamos a ser siempre los trabajadores los que paguemos el plato de algo que no tiene lógica». Y reitera esta falta de lógica porque «la entidad ha dado unos beneficios históricos hasta en época de pandemia». Y añade que «curiosa y desgraciadamente hace tres semanas aproximadamente en un Consejo de Administración, los altos directivos decidieron triplicarse el salario. No se si a costa de todas las personas que estamos aquí manifestándonos por intentar ayudar a nuestras familias y tratar de sacar todo adelante».