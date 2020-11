Ornytocyl y los nuevos escenarios del turismo de naturaleza

La III Feria Ornitológica Ornitocyl 2020 se abrió con dos brillantes intervenciones de dos ponentes que se refirieron al ecoturismo y a una nueva visión de de los viajes de la naturaleza, a cargo de dos especialistas que aportaron grandes ideas sobre este sector de la naturaleza. Esta edición se desarrolla de forma virtual, debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos.

El primero de los ponentes, Alfonso Polvorinos, biólogo, formador, divulgador naturalista y técnico especializado en Ecoturismo, habló de los nuevos escenarios que se presentan en este sector. En su intervención realizó un análisis de la situción en la que se encontraba el sector antes de la pandemia. «A partir de esta pandemia se generan unas nuevas necesidades y como consecuencia hay que dar respuesta al turista con unos nuevos productos». Sobre la situación en la que se encuen el sector dijo que no era buena, pero aclaró que «el turismo rural y el turismo de naturaleza son los primeros que están notando la recuperación. Es lógico, porque después de los períodos de confinamiento que hemos vivido y estamos viviendo, los ciudadanos lo que necesitan es la sensación de libertad y salir a la naturaleza». En la charla puso de manifiesto la necesidad de ofrecer en estos momentos productos que responsan a estas necesidades del viajero en la naturaleza.

Raúl Virosta, el segundo de los ponentes, gerente de la agencia de viajes Destino Activo, puso de manifiesto el potencial de turismo que tiene España, que se convertirá en el país más importante de Europa para el turismo de naturaleza. A la vez destacó el potencial de desarrollo que tiene este tipo de turismo para el medio rural de nuestro país.

También puso sobre la mesa la manera sobre cómo hay que trabajar en este turismo de naturaleza. En este sentido valoró la necesidad de clarificar una serie de estrategias inteligentes que permitan crear buenos productos turisticos de acuerdo a la demanda del cliente a través de la comunicación y la comercialización. También realizó una propuesta de un modelo en el que ya trabajan. «Son los viajes de naturaleza que no están destinados a un público especializado, como puede ser el viaje tradicional de turismo ornitológico, dirigido a un público especialista en aves y viene buscando especies concretas. Nuestra visión 360 plantea utilizar las aves como las guías que nos conectan con las estaciones, con los paisajes, pero también con lo que pasa en tierra». Comentó que estos son viajes de observación de aves y de fauna en generan y que no se plantean como un producto de observación de aves en exclusiva. «Pretendemos que además esté conectado con recursos de etnografía, tradición rural, la cultura de los pueblos, con la gastronomía y con experiencias de agroturismo. Este modelo de turismo genera un mayor impacto en las poblaciones locales, algo que para nosotros es fundamental. Nuestro objetivo es que estos viajes impacten de una manera directa y beneficiosa en el territorio».

Valoró también la gran riqueza natural de esta provincia. «Es tan importante como desconocida, desde la perspectiva de los viajes de naturaleza.Es muy importante porque reúne alguno de los ecosistemas más importantes para garantizar la conservación de grupos de aves muy sensibles, como puede ser la alta montaña con la Sierra de Gredos, o las grandes estepas cerealistas del norte de la provincia, donde podemos encontrar una serie de aves amenazadas, que son las aves esteparias, un reclamo para los turistas internacionales y también para los nacionales».

Hoy prosigue la con distintas intervenciones. Entre ellas figura la de Carlos Hita, que lleva más de 30 años grabando el sonido de la naturaleza y es el augtor del Documental Guadalquivir. También intervendrá el abulense Javier González Mayo, que hablará de Ixslandia como paraíso de las aves, una isla que conoce a la perfección. Continuará la jornada con las intervenciones de diversos fotógrafos de la naturaleza como son Javier Parrilla y Marisa Martínez y el gran fotógrafo de la naturaleza presentará su libro 'Fotografía creativa de fauna salvaje'