Ante el Atlético Astorga, rabia y pasión

El Real Ávila busca su cara 'A', la del Adolfo Suárez, la que tanto le gusta a su público, la de la intensidad y los goles. «La realidad dice que en casa sumamos bastantes puntos y que fuera nos cuesta más». Volvió a quedar patente en Ciudad Rodrigo. Tras regresar con una derrota «dolorosa» bajo el brazo (1-0) tras un partido polémico por las decisiones arbitrales, el equipo busca la reacción. «Es importante que después de una derrota el equipo ofrezca buenas sensaciones y salga a por los tres puntos» marca como punto de partida para este domingo Borja Rubiato en la visita de un 'desconocido' Atlético Astorga, en otras temporadas un equipo llamado a pelear por el ascenso directo pero que en este comienzo de curso la realidad ha llevado a los maragatos a pelear por evitar el descenso.

Se ha reforzado el equipo de Chuchi Jorqués esta semana con Javi Amor. «Es un equipo con jugadores con mucho talento». Que no sea en el Adolfo Suárez cuando los maragatos rompan hacia arriba. «Debemos transmitir desde el minuto uno que nos dolió la derrota ante el Ciudad Rodrigo». Ha pedido a los suyos pasión, fuerza y ganas durante la semana de cara a un duelo frente a unAstorga cuyos números hablan de un equipo al que los partidos se le han escapado por la mínima. «Tiene jugadores muy talentosos. Les gusta arriesgar desde atrás porque tienen jugadores de buen trato de balón» explica Rubiato en una plantilla con JaviAmor, Peláez, Lucho, Torres... «Son gente con mucho recorrido en la categoría.Se me hace raro verles en esa posición». No es al único.

En la zona alta quieren seguir los encarnados, aunque aún quede mucha temporada por delante. «Al final el transcurrir de la semana con el casillero más lleno que vacío siempre ayuda, sobre todo desde el tema emocional y para ver que se están haciendo las cosas bien.Esto está empezando y queda mucho que mejorar, especialmente fuera de casa, donde vamos a tener que plantear los partidos de otra manera, pero en nuestro campo, con nuestra gente, debemos seguir en nuestro camino y seguir siendo un rival muy incómodo».

Adrián Sánchez, debut en portería en partido oficial

Primer partido oficial bajo palos para AdriánSánchez. La roja a Christian en Ciudad Rodrigo abre las puertas de la titularidad a un portero que ya tuvo sus minutos en pretemporada pero para el que será su primer partido de 'verdad'. «Cuando confeccionas la plantilla sabes que esto va a pasar. Obviamente Christian es un gran portero, los números están ahí, pero también tenemos a Adrián y estamos totalmente tranquilos. No debe tener presión. Todos los que están aquí están para jugar y para esto es para lo que Adrián a venido aquí. Que esté tranquilo y que disfrute» le pide Borja Rubiato a su portero.