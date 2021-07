Más positivos y brotes covid activos en Ávila

Mala jornada en Ávila en cuanto a positivos covid, ya que se sumaron 57 nuevos casos, una cifra que no se alcanzaba desde principios de febrero. Con ellos ya son 13.500 los casos declarados en la provincia abulense en toda la pandemia. No solo suben los casos, sino que también se incrementan los brotes, que pasan de ocho a doce en un solo día y que tienen 52 casos asociados a ellos. Este aumento, sin embargo, no está asociado, al menos de momento, con la mortalidad puesto que ya son doce días en Ávila sin fallecidos por covid en el hospital.

En las residencias se han declarado en la pandemia 1.010 casos y en este momento solo hay una persona en aislamiento y lo está por prevención, sin síntomas.