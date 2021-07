Vuelven las juras presenciales a la Escuela de Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska presidió este lunes 19 de julio el acto de jura de cargos de la última promoción de la Escala Básica en las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía, la número XXXV. Las instalaciones del centro formativo fueron testigo de cómo 1.370 de los 2.875 alumnos ascendían a funcionarios de la Policía Nacional. No estuvieron todos pues, debido a la covid, el resto lo hicieron de forma descentralizada en diferentes lugares de España donde han realizado sus prácticas.

Grande Marlaska se mostró especialmente satisfecho de volver pues recordó que fue precisamente en una jura en 2018 donde se estrenó de manera oficial como ministro del Interior, cargo en el que se mantiene tres años después y desde el que dejó claro el compromiso del Gobierno con la policía y con Ávila. Lo hizo dirigiéndose directamente al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, para decir que de manera «inmediata» se va a poner en marcha «el Centro Universitario de la Policía Nacional adscrito a una universidad pública y que tendrá su sede principal en Ávila». Se comprometió a ello y habló del Plan Estratégico en el que están inmersos para la reforma integral de las instalaciones y con más dinero para invertirlo en seguridad. Recordó que con el actual gobierno se han recuperado 3.000 efectivos de policía netos y que se modernizarán infraestructuras y equipamientos de la policía nacional. No obvió que de los 2.875 efectivos que juraban cargos el «25,44% son mujeres en esta promoción» pero que ellas ya suman 10.000 en el cuerpo, en todas las escalas, en todas las categorías y con puestos de dirección, aseguró, al tiempo que se enorgullecía de su peso en el cuerpo porque «mejoráis la Policía Nacional para hacerla más abierta, moderna y humana». Para con ellas, «el compromiso por la igualdad real en volumen de efectivos y en representación dentro del ‘cuerpo’».

Dicho esto, por supuesto, tuvo un recuerdo para los policías caídos en acto de servicio: «Os pido que mantengáis vivo su recuerdo de aquellos que entregaron lo más valioso, su vida» y animó a los agentes presentes en la jura cumplir con «decisión y acierto» las misiones encomendadas no sin antes recordarles que «sois una de las instituciones más valoradas, respetadas y queridas dentro y fuera de España». Algo que se ha logrado a través de los casi 200 años que tiene la institución que «pese a ser casi bicentenaria, también es moderna» decía el ministro.

Volver a Ávila a una jura, aseguró Grande Marlaska, es «síntoma de que con esfuerzo y sacrificio» vamos recuperando lo que fue el ritmo normal en nuestras vidas, también gracias, decía, a un «vigoroso avance en la vacunación que nos conduce al final de un doloroso túnel». En todo este proceso la Policía Nacional nos ha brindado «como siempre una lección de compromiso, de entrega y de sacrificio» especialmente volcada hacia los más vulnerables.

También a los agentes fallecidos en acto de servicio evocó el director general de la escuela, José Luis Tejedor, en su ‘última lección’ y ambos también, cómo no, recordaron a los familiares de los nuevos policías por no haber podido estar en uno de los actos «más importantes de sus carreras profesionales pero también personales». La covid obligó a reducir la jura, pero al fin y al cabo el centro de la policía pudo volver a ser testigo de un acto con una gran representación de unos alumnos a los que por supuesto se agradeció su implicación en estos tiempos difíciles. Para Tejedor la enhorabuena era extensible a los protagonistas de la jura pero también a esas familias y amigos a los que agradeció su «comprensión». «Al menos -dijo- han podido seguirlo en streaming» y a eso añadimos nosotros el hecho de que fueron testigos en directo de la salida de la escuela de los nuevos agentes a los que recibieron entre aplausos y como no con abrazos de por medio, mascarilla mediante.

No obvió en su intervención el ministro hablar de retos de futuro, tales como la transformación digital, la lucha contra la ciberdelincuencia, la cooperación internacional y agradeció la implicación del alumnado, del profesorado y de toda la plantilla del centro durante un curso difícil, como lo hizo Tejedor. La capacidad de adaptación ha sido clave en la formación de esta XXXV promoción, aseguró el director del centro. Un curso marcado por «un largo camino, el trabajo duro, estudio, sacrificio...» y todo ello tras pasar un «duro proceso de selección» en el que estuvieron miles. Ahora se ha llegado a la meta pero queda recorrido y aunque es una profesión «que os dará muchas satisfacciones, también es exigente». Es aseveró «mucho más que un trabajo». Aenfrentarse a ello les animó siendo «impecables» y para que no haya nunca «el más leve atisbo de corrupción» siempre con lealtad, talante positivo, siguiendo a los mejores, con esfuerzo y afán de superación y deseándoles que «nada ni nadie os desvíe».

Fueron muchos los representantes institucionales presentes en el acto presidido por Grande Marlaska a quien acompañaron por supuesto el director de la Escuela Nacional de Policía, José Luis Tejedor o el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, además del delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, el subdelegado del gobierno en Ávila, Arturo Barral, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el presidente de la Diputación, Carlos García o el delegado territorial, José Francisco Hernández Herrero.

Fue un acto emotivo por lo que tenía de encuentro con cierta normalidad, aunque no todos los alumnos pudieran estar, caluroso, con más de 20 grados en la explanada en la que se celebró y de menor duración ya que no hubo entrega de diplomas al uso sino juramento al unísono y con un único alumno que recibió las credenciales en nombre de todos sus compañeros, Manuel Jiménez Serrano fue el elegido entre los casi 3.000. por contar además con el mejor expediente de la XXXV Promoción que ya están camino de sus nuevos destinos.