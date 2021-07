Las nuevas medidas para los no vacunados, entre hoy y mañana

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, anunció hoy en Aguilar de Campoo (Palencia) que entre hoy y mañana se tomarán medidas a nivel autonómico, las cuales estarán centradas en la población sin vacunar. Dejó claro que serán las menos posibles y las más eficaces, dado que "no se implementarán acciones para parecer que se hace algo, con el fin de producir el menor daño posible".

Durante un encuentro con la alcaldesa de la villa galletera, María José Ortega, Igea aseguró a la Agencia Ical que "no se van a tolerar las imágenes inadmisibles en fiestas y reuniones", como las producidas en el propio municipio o el cercano Barruelo de Santullán durante las fiestas. "No se va a permitir que los demás paguen por otros irresponsables, ya que estos comportamientos producen rebrotes y tensionan la Atención Primaria", apuntó.

De esa forma, trasladó que se han dado órdenes a todos los delegados territoriales de cada provincia para actuar de manera firme contra las irresponsabilidades que se cometan, "siempre dentro de la ley, a través de la tramitación de expedientes y sanciones ejemplares".

Ante la pregunta de los medios sobre la realización de cribados masivos en diversos municipios de la provincia, afirmó a Ical que la decisión depende de Salud Pública, en relación a las características y condicionantes de cada lugar y momento, ya que dependerán de los recursos y las preferencias de cada zona. Y es que, si hay que elegir entre la vacunación o los cribados, Igea se decantó rotundamente por vacunar al mayor número posible de ciudadanos.

Vacunas

Ante las continuas críticas en relación a la inoculación de dosis por la falta de las mismas y el descenso en el ritmo de la campaña, el vicepresidente de la Junta explicó que esta semana llegan a Castilla y León 100.000 dosis, pero todavía quedan 900.000 personas en ser vacunadas, que se convierten en 1,8 millones de dosis con la pauta completa.

Es decir, el marco temporal se amplía hasta un total de 18 semanas más, motivo por el que justifica así la situación actual. "No se trata de enfrentar unos a otros, pero hay que explicar lo que ocurre, porque no se pueden hacer trampas con las matemáticas. Esto es lo que ocurrirá si no se incrementan las partidas a recibir", apostilló.

Sin dejar el verano, señaló que la intención de la Junta es no modificar ni condicionar las vacaciones de los sanitarios por el aumento de casos, quien elogió el comportamiento de la mayor parte de la población, al ser "mucho más razonable que los políticos, ya que tienen más sentido común". Aunque, recalcó a Ical que "hay que castigar a los que tiran por tierra el trabajo del resto".