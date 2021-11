El rocódromo, cerrado a la espera de una solución

Se busca una solución para el rocódromo de San Antonio. Se sentarán en la misma mesa este viernes el Ayuntamiento de Ávila, la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, el Grupo Almanzor y Nosolocuerda. Todos ellos con un objetivo, darle una salida digna a una infraestructura deportiva que busca quién se responsabilice de ella. De momento lo hace con las puertas cerradas tras un desacuerdo entre las partes.

Sin sede ni delegación en Ávila –sólo tiene un representante– era la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León la que gestionaba el rocódromo de San Antonio a través del Grupo Almanzor y mediante un convenio firmado con el Ayuntamiento de Ávila. «Aunque se decía que lo gestionaba la federación, realmente era este club, o una persona del mismo, el que lo gestionaba» explica Rubén Rúa, presidente del ClubDeportivo Nosolocuerda, que ha querido dar el paso ante lo que está ocurriendo. Una gestión que se desarrollaba a través de un convenio con el Ayuntamiento de Ávila. «A inicios de año, de manera unilateral y sin previo aviso, conocimos que federación y club disolvieron el convenio» relata Rubén Rúa, que tuvo conocimiento de ello con la reapertura de las instalaciones tras la pandemia.

Fue a partir de ese punto donde el CDNosolocuerda, especializado en disciplinas como la escalada o el barranquismo, se interesó por la gestión. «Propusimos entonces al Ayuntamiento la realización de un convenio, pero el tema se fue alargando». Se dilató en el tiempo su resolución, reactivándose en septiembre con la celebración de una jornada de puertas abiertas. «Ya teníamos el convenio preparado, adaptado», pero en ese momento «se nos dijo que para firmarse, tenía que estar de acuerdo la Federación y el ClubAlmanzor, una parte que hasta el momento ni hemos entendido ni se nos ha explicado» comenta Rubén Rúa. «Se nos pedía llegar a un acuerdo entre todas las partes para un convenio que de base era similar al anterior con la diferencia de que nosotros no llevamos la gestión económica, dado que los pagos por el rocódromo se harían directamente al Ayuntamiento, lo que entendemos que mejora la transparencia». Estaba todo preparado para que se hubiera abierto la pasada semana. Tanto es así que incluso Nosolocuerda encargó y pagó una revisión del mismo, a cargo de una empresa de Valencia, para ponerlo a punto. La revisión se hizo, pero el rocódromo no se abrió. La pasada semana Federación y Almanzor se negaron a ello. «El resultado, una instalación cerrada y una escuela de escalada que se tenía que haber puesto en marcha en octubre pero que está parada, con una treintena de familias esperando una solución. Diría que no les interesa que sigamos creciendo» comenta Rubén Rúa, que denuncia la situación que está viviendo esta instalación. «Ahora la otra parte se ha descolgado con un proyecto para la construcción de un nuevo rocódromo» para el que, siempre según Rubén, debería ser financiado por el Ayuntamiento con una colaboración económica desde la Federación. «Se ha paralizado todo» comenta Rubén con un visible enfado ante una situación a la que espera se encuentre una solución. Podría llegar este viernes con una reunión en la que tratar la instalación deportiva.