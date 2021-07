Garamendi cree que no es momento de hablar de salario mínimo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, subrayó hoy en La Aguilera (Aranda de Duero, Burgos) que “no es el momento de hablar del salario mínimo” sino de “poner en valor el empleo”, y señaló la necesidad de tener “todavía que sacar a la gente de los ERTEs y los problemas de la pandemia” por lo que insistió en que “el principal objetivo es el empleo y poner en valor el empleo”.

Garamendi, quien participó en el curso de verano ‘Prensa y Poder’ organizado por los Hermanos Gabrielistas de La Aguilera en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), con la conferencia ‘La agenda empresarial ante el reto global’, destacó que ello significa “incorporar a la gente a ese empleo”.

Sin embargo, resaltó que “hay una cosa que parece que la gente todavía no se ha querido dar cuenta”, y es “que las empresas están muy tocadas”. “Las empresas tienen problemas de solvencia, especialmente, las pymes”, aseguró, al tiempo que precisó que “desde el punto de vista del salario mínimo, decir que los 5.000 convenios abiertos que tenemos en España, el salario mínimo prácticamente no es en ninguno”, indicó.

En este sentido, explicó que “el salario mínimo afecta a colectivos que en muchos casos están fuera de lo que es la propia negociación colectiva que tenemos en las empresas” y también subrayó que “hay que tener presente que hay territorios en los que el salario mínimo está muy superado”, como la Comunidad de Madrid, puso como ejemplo. Sin embargo, citó a Extremadura donde “se está hablando de otro tema”. “En Extremadura el salario mínimo está por encima del 60 por ciento del salario medio, por lo tanto, creo que es un tema que no toca, el año que viene ya veremos”, exclamó.

Asimismo, el también vicepresidente de los empresarios europeos aclaró que en el campo sobre el salario mínimo interprofesional y las modificaciones que se están produciendo “no es un tema del Diálogo Social” y que “la ley lo que dice es que es una facultad del Gobierno, una responsabilidad del Gobierno, previa consulta a los agentes sociales”. Por ello, reiteró que la CEOE consideró que “en este caso, no toca” y apeló a que “el Gobierno hará lo que tenga que hacer”.

Garamendi también se refirió a que la patronal no comparte el planteamiento del Gobierno de la reforma laboral o "contrarreforma", como calificó, porque entendió que “lo que hace justamente es contraer el empleo” y que “va a conseguir el efecto contrario de lo que dice”. Por ello, aseguró que la CEOE está esperando a que “puedan pasar otros planteamientos” ya que “esto es un tema de un acuerdo dentro del Gobierno”. “Nosotros pensamos que Europa no pide esto”, afirmó, al tiempo que agregó que “Europa está pidiendo simplemente reducir la temporalidad, etcétera, pero es eso es hablar de contratos, pero eso no es la reforma laboral”, apostilló.

Factor de sostenibilidad en las pensiones

Otro de los temas que abordó fue el de las pensiones, cuya responsabilidad, dijo, es de la clase política. Por ello, pidió a la clase política que “se siente en el Parlamento” y que “se siente en el Pacto de Toledo y nos digan exactamente” porque desde la patronal, insistió, se defiende que se debe mantener el factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones “se llame como se llame”.

“Los sindicatos decían que no iban a negociar en el siguiente tramo el planteamiento de ampliar el periodo de cómputo a toda la vida laboral pero luego si que estaban de acuerdo los ‘babyboomers’”, relató. Así, agregó que “los ‘babyboomers’ somos los que hemos estado trabajando, pagado las pensiones de los que están ahora y, por lo tanto, tenemos el mismo derecho que la gente que está ahora jubilada”.

En segundo lugar, argumentó que “Europa ha planteado tres tramos para negociar las pensiones y la responsabilidad de la negociación en las pensiones es de los políticos, no nuestra”. “El Pacto de Toledo lleva muchos años, ha dado una serie de recomendaciones”, recordó, al tiempo que precisó que “la primera fue, que es en la que no nos hemos salido, que es que las pensiones crezcan con el IPC real”. Además, Garamendi añadió que “la segunda es que haya una separación de fuentes, y nosotros lo que hemos pedido también es que se marque, se tenga el factor de sostenibilidad, mientras que no hay otro”. “En el siguiente tramo se va a hablar de los ingresos reales con respecto a los autónomos”, indicó.

Finalmente, Antonio Garamendi hizo un llamamiento a los partidos políticos a que se sienten en el Pacto de Toledo y que “cojan las responsabilidades” porque, aseveró: “Son suyas, no nuestras” y agregó que “planteen cuales son las medidas que tocar en ese sentido”. “Los agentes sociales estamos para lo que nos toca, pero lo que no estamos es para hacer el trabajo que tiene que aprobar el Parlamento porque ahora es el parlamento el que tiene en este caso hablar de ello”, concluyó.