Por una política social más allá de iluminaciones

La concejala socialista Azucena Jiménez ha reivindicado una política social que vaya más allá de «conmemoraciones e iluminaciones ornamentales».

En un comunicado de prensa, Azucena Jiménez expone que «para los socialistas, las políticas para las personas son esenciales en un Estado de Bienestar y, a nivel local, unos servicios sociales bien dimensionados y adecuados a las demandas ciudadanas constituyen, sin duda, una pieza clave». Así lo ha manifestado en el transcurso de su visita a la sede de la ONCE en nuestra ciudad, donde ha agradecido la labor que realizan, día a día.

A juicio de la portavoz socialista de Servicios Sociales, «las entidades del Tercer Sector son el mejor termómetro para testar la realidad de la ciudad y ofrecer un diagnóstico. Sin embargo, el tratamiento lo debe poner el Ayuntamiento y no dejar caer el peso y la responsabilidad en estas entidades. Y en esto, el equipo de gobierno no está a la altura. En Ávila, necesitamos un compromiso real y efectivo que se materialice en hechos y actuaciones concretas, más allá de conmemoraciones e iluminaciones ornamentales». En este sentido, Azucena Jiménez sostiene que «de poco vale sumarnos a todos los días mundiales habido y por haber si luego no hay políticas encaminadas a mejorar la vida de las personas que pertenecen a esos colectivos».

La concejala socialista recuerda que «buena muestra de que no hay una apuesta verdadera y firme por las políticas sociales es el final definitivo del servicio de Centro de Estancias Diurnas, que el PP cerró y Por Ávila ha finiquitado o el rechazo a la propuesta socialista en el último pleno para impulsar el deporte inclusivo que no salió adelante por el voto contrario de XAV y Cs».