«Ya sólo me faltaba esto por vivir en el Dhaulagiri»

Quiere el Dhaulagiri (8.167 metros) y aunque el Dhaulagiri se le sigue resistiendo, lo seguirá intentando Carlos Soria.«Yo sigo con la ilusión de subir al Dhaulagiri. Quiero subir al Dhaulagiri» insiste Carlos Soria ya desde su casa tras volver de manera precipitada ante unas circunstancias «totalmente especiales». No sólo ha sido el meteorología. «La montaña estaba intocable, en muy malas condiciones. Ha nevado como nunca» explica el veterano montañero (82 años) abulense. Ha sido también la pandemia, con un brote de covid-19 en el propio campo base del ochomil y una situación sanitaria insostenible en Nepal y Katmandú que obligó a la expedición a salir de la zona a la carrera. «Todo se complicó» hasta el punto de que la Embajada Española en la India se puso en contacto con ellos, vía email, para recomendarles la evacuación del país a través de un vuelo organizado en el que salieron otros montañeros españoles atrapados en la zona. «Nos llamaron desde la embajada porque si no nos íbamos cuando lo hicimos podía ser muy complicado salir de allí. Ante esas perspectivas, con un tiempo horrible y un futuro que no era bueno, no había más remedio que abandonar». Fue el punto y final a una expedición para la que se había preparado con mucha ilusión –quería que fuera su particular homenaje a las personas mayores que han fallecido y lo han pasado tan mal en la pandemia– pero que «sin duda ha sido una expedición distinta a cualquiera de las que hemos vivido». Y ya lleva muchas en su mochila.

«En el Dhaulagiri he vivido muchas cosas. En el resto de las montañas también, pero ya sólo me faltaba esto por vivir para completar nuestra historia en el Dhaulagiri». Un ochomil que intentó por primera vez en 1998. «He visto allí de todo, incluso la muerte de un compañero –en 2001 perdía la vida Pepe Garcés al resbalar durante la travesía en una de las partes más altas– pero la montaña y yo seguimos siendo amigos.Siempre me deja volver entero por lo menos» comenta en una expedición que ha sido más complicada de lo esperado.

«La pandemia ha sido un trabajo aparte que nos ha tocado hacer en paralelo» explica Carlos Soria ante el brote de covid-19 que surgió en el campo base. Iba vacunado Carlos Soria, se hicieron test antes de salir de España, al entrar en Nepal y tras el trekking en el Valle del Khumbu, «pero eso no lo ha hecho todo el mundo».No ha sido sólo un problema de los sherpas. Estaba previsto que en el campo base apenas hubiera una veintena de personas pero la llegada masiva de expediciones desde el Annapurna elevó el número de personas en el campo base a las 90. «Ahí empezaron los problemas» explica Carlos Soria. Tocó priorizar otras cosas. «Hicimos lo que teníamos que hacer. Gracias a nosotros hubo menos problemas con el virus» señala el montañero, que estuvo haciendo pruebas a otros expedicionarios para impedir que todo se descontrolara.

Toca mirar «hacia adelante» y ya lo hace el abulense. Hace apenas unos días que regresaba de Nepal pero «yo ya estoy entrenando como siempre porque quiero volver al Dhaulagiri» aunque «no sé cuándo se podrá volver» comenta Carlos, que duda si será posible hacerlo el próximo otoño por la situación de pandemia en el país. «No sé si Nepal estará en condiciones para poder ir.Sigue muy mal». Apurará sus opciones. Si no es este año, al que viene. «En primavera seguro que se podrá».Ya tendrá 83 años, pero la edad, aunque no pase desapercibida para nadie, nunca le ha detenido.