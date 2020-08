La muerte de un gigante: el roble de Navalonguilla

El cambio climático está haciendo estragos en todo el mundo, y nuestra provincia no se libra de ello. Los árboles sufren de forma especial sus efectos ante la falta de agua, estrés térmico y un debilitamiento en general de sus defensas que les lleva a no poder soportar agresiones que con una salud más adecuada hubieran podido gestionar como lo han hecho durante cientos de años.

Uno de estos casos podría ser el roble monumental de Navalonguilla, al que se le calculó más de 700 años de edad y que poseía más de dos metros de diámetro.

Nos comenta José Luis Díaz Segovia, autor de las fotografías del reportaje que hace unos tres años un vendaval lo derribó probablemente por un debilitamiento debido a las causas climáticas ya que un roble puede llegar a los 1000 años de vida en condiciones propicias. Para que este legado vegetal no se pierda del todo se le ha ocurrido la idea de recuperar una sección del árbol caído a un metro de la base y efectuar un estudio dendrológico del mismo para conocer datos curiosos sobre el crecimiento del árbol y del clima a lo largo de sus 7 siglos de existencia para posteriormente aplicarle una capa de barniz protector y con las explicaciones pertinentes formar parte por ejemplo del Museo de la Trashumancia de ese pueblo. Con los datos obtenidos se podrían señalar en sus anillos los acontecimientos históricos más relevantes como el descubrimiento de América, o los períodos de sequía y años de grandes precipitaciones, así como problemas y enfermedades que ha sufrido el árbol a lo largo de su vida. Nos comenta el fotógrafo que se ha puesto en contacto con diversas instituciones abulenses para trasladarles esa interesante idea y está aún a la espera de una contestación positiva.

