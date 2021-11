Félix Sánchez gana en Méntrida

EEl abulense Félix Sánchez se proclamó vencedor de la Solidarity Madnes Backyard Ultra de Méntrida (Toledo), donde completó un total de 27 vueltas al circuito (181 kilómetros) y fue el más resistente de los 75 corredores que se dieron cita en esta prueba que se disputó el pasado 30 de octubre.

La ruta se componía de 6,7056 kilómetros (4 millas y 880 pies) y los ultrafondistas disponían de 60 minutos para completar la distancia. En el caso de no hacerlo quedaban descalificados. Cada vuelta se iniciaba exactamente una hora después de la vuelta precedente y todos los competidores que seguían en liza debían estar en el corral de salida en el momento en que esa se produjese, no se admitían salidas tardías. El recorrido debía completarse dentro de esos 60 minutos incluyendo la vuelta final y los participantes no podían usar bastones de trekking u otro tipo de ayuda.

El ganador era la última persona en completar el circuito, siendo la carrera sin límite de tiempo, y el más fuerte de todos los participantes fue el abulense Félix Sánchez, que sigue sumando éxitos en esta especialidad.