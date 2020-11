Del Nogal anima al alcalde a "asumir su competencia"

El presidente del Consorcio Provincial Zona Norte, José Luis del Nogal, salió al paso de las últimas declaraciones realizadas por el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en relación a la tasa de reciclaje y le invitó a “dar menos consejos, asumir la tasa como competencia del Ayuntamiento y dejar de engañar a los abulenses acerca de esta cuestión”.

En un comunicado de prensa, Del Nogal apunta que “es el menos indicado para decirnos a los demás lo que tenemos que hacer, el menos apropiado y el menos autorizado en relación a la bajada de tasas y establecimiento de ayudas a distintos colectivos”, y recuerda que “su única ayuda han sido unos mandiles de propaganda que los hosteleros le han rechazado, como es normal”.

Asimismo, el presidente del Consorcio ha pedido “tranquilidad” al primer edil de la capital, pues “tanto el presidente de la Diputación como yo mismo hemos dicho que si el Ayuntamiento de Ávila no actúa, lo hará el Consorcio bonificando la tasa a las empresas cuyos servicios han sido declarados no esenciales a raíz de la pandemia de la COVID-19”. Al tiempo, le invita a “bonificar la tasa de basuras que ya cobra y, acto seguido, revocar esta otra de tratamiento y reciclaje que le gestiona el Consorcio, y bonificarla también, pero nos tememos que no hará ni lo uno ni lo otro, pues él siempre está dispuesto a exigir a los demás lo contrario de lo que hace donde gobierna”.

José Luis del Nogal señala que “hace tan sólo dos semanas el alcalde recibió una carta del Consorcio en la que se le pedía que contemplase la actualización de la tasa en los Presupuestos del Ayuntamiento de la capital para 2021, pero no ha hecho ni caso. Es el mismo alcalde que el año pasado, sin saber que venía la COVID-19, subió el IBI un 8,6% y que, en 2021, ya en plena pandemia, lo mantendrá. Está todo dicho”.