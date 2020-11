143 abulenses piden la bonificación para vehículos 'limpios'

Este año 2020 han entrado en vigor las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento de Ávila en la ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en lo relativo a las bonificaciones fiscales aplicables a los vehículos no contaminantes. Hasta 2019, los propietarios de determinados tipos de vehículos se beneficiaban de bonificaciones del 75% en el pago del citado impuesto, siempre que sus emisiones de CO2 fueran inferiores a 100 gramos por kilómetro.

Según el dato facilitado a esta Redacción por el Ayuntamiento de Ávila, un total de 342 vehículos se beneficiaron hasta 2019 de esa bonificación.

Pero los avances tecnológicos en la industria de la automoción, cada vez más volcada en fabricar modelos menos contaminantes, con una clara apuesta por los vehículos eléctricos, sumada a las restricciones de movilidad en las grandes ciudades, en muchas de las cuales se impide el acceso al centro de los vehículos convencionales en favor de aquellos denominados de ‘cero emisiones’ dio lugar a una nueva nomenclatura, basada en las llamadas etiquetas. Y aquí radica precisamente la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica realizada por el Ayuntamiento de Ávila, que desde este año aplica una bonificación del 75% a turismos, camiones, furgones, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares, motocicletas y ciclomotores de Etiqueta Cero (eléctricos o híbridos enchufables) y a aquellos de Etiqueta ECO (híbridos y GLP).

Hasta la fecha, son 143 los propietarios de vehículos que se benefician de esta bonificación fiscal según la etiqueta, de los que 67 poseen vehículos Etiqueta Cero y 76 tienen Etiqueta ECO. No obstante, otros vecinos de Ávila cuyos vehículos posean alguna de esas etiquetas, las consideradas no contaminantes, todavía están a tiempo de solicitar beneficiarse de la bonificación. «La bonificación se aplicará a los vehículos que causen alta por nueva matriculación, durante los cinco primeros años, previa solicitud del interesado y la acreditación» de que cumple el requisito requerido, apuntan desde el Ayuntamiento de Ávila.