Garamendi afirma que "hay que poner a Ávila en el mapa"

a fiesta del empresariado abulense se recuperó tras la pandemia, y después del parón de dos años provocado por la pandemia, CEOE Ávila volvió a organizar su gala de Premios Empresariales que cumplieron anoche su decimosexta edición.

Celebrada en el Lienzo Norte, con una Sala de Cámara que prácticamente se llenó, la gala contó con la presencia del presidente de CEOE Empresas Españolas, Antonio Garamendi, que lanzó un mensaje de «apoyo» a los empresarios abulenses «porque se ha sufrido mucho, y creo que las empresas, las pequeñas especialmente, han sufrido muchísimo». Yaseguró que «es muy importante volver a realizar actos de este tipo, y que la gente se anime, para volver a poner a Ávila en el mapa, porque Ávila se merece estar en el mapa porque tiene un atractivo muy especial», según reconoció a los medios de comunicación minutos antes de comenzar la gala.

Garamendi acompañó al anfitrión de la gala, el presidente de CEOE Ávila, Juan Saborido, que también estuvo arropado por el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García; el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero; el director de Administración Local, Héctor Palencia; el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín; la teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio, Sonsoles Prieto, la directora territorial de Caixabank en Castilla y León, Belén Martín, así un amplia representación de representantes políticos y del tejido empresarial y social de la provincia de Ávila, que no quisieron faltar a un acto que fue presentado por la periodista Paula Velasco.

En esta edición fueron seis los Premios Empresariales que se entregaron, que reconocían «los méritos de empresarios e instituciones que han destacado en los últimos tiempos por su capacidad para emprender nuevas iniciativas, para consolidar y ampliar actividad, para generar empleo, o para llevar a cabo en general actuaciones económicas y sociales que beneficien a la sociedad».

El Premio Empresa Abulense del Año-Caixabank recayó en la fábrica que la empresa Mars tiene en Arévalo, de la que se destacó su «capacidad para fortalecerse a través de nuevas inversiones, que han conllevado simultáneamente la creación de empleo».

Por su parte, el Premio Ayuntamiento de Ávila a la Solidaridad recayó en el Banco de Alimentos de Ávila «por llevar el altruismo por bandera» y por hacerlo especialmente en época de pandemia, galardón que fue recogido por su presidente, Fernando Gutiérrez.

También se premió en esta edición CEOE Ávila a Javier Dapena, jefe de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca Cola Europacific Partners en el Centro de España, al que se otorgó el Premio Corporativismo Empresarial que reconocía «la implicación demostrada siempre, y muy especialmente en los últimos años, para favorecer el dinamismo de las organizaciones empresariales, partiendo de la promoción de la colaboración entre las propias empresas».

A su vez, el Premio Autónomo Referente se concedió a Daniel Pérez, de El Yantar de Gredos, y desde principios de este año presidente de la Asociación de Turismo Rural de Ávila, del que desde CEOE Ávila destacaron sus «capacidades y empuje» empresarial a la vez que la generosidad de dedicar su «tiempo a trabajar por los intereses generales del sector».

El Premio Diputación Provincial de Ávila al Compromiso Rural se entregó a Soto Manrique Viñas y Olivas, empresa vitivinícola asentada en Cebreros desde 2016, «por su apuesta por la actividad económica en el medio rural, un acicate que, más allá de bulos, exige solidez, voluntad, determinación y convicción sobre el porvenir de los pueblos, que necesitan desde luego dinamismo económico para asentar población a través de iniciativa empresariales que generen a su vez infraestructuras y servicios».

También fueron galardonados en esta edición, en este caso con el Premio Emprendimiento Innovador, María Blanco y Juan Pablo López, responsables del restaurante Soul Kitchen, a quienes CEOE Ávila reconoció «por entender y asumir el concepto de emprendimiento, característica esencial para llegar a ser empresario, y hacerlo además en rangos de iniciativa, creatividad e innovación ejemplares».

apoyo empresarial. El presidente de CEOE, que fue el encargado de clausurar la gala, insistió en que con su presencia en Ávila quería dar «un apoyo muy especial a todos los empresarios de Ávila, para recuperar de nuevo el pulso de la economía, que es lo que todos necesitamos para crear riqueza, empleo y que podamos recuperar esas cifras y esos espacios que teníamos antes de la pandemia y que, afortundamente, parece que las cosas van poco a poco mejor».

Garamendi, que quiso poner el acento en el sufrimiento que han padecido sectores como el comercio y la hostelería abulenses, también incidió en la importancia de la cohesión territorial, uno de los cuatro pilares en los que se asientan los fondos europeos Next Generation. En este sentido, Garamendi señaló que «la provincia de Ávila tiene mucho que decir y que hacer, porque tiene atractivo siempre y cuando esos fondos se utilicen para que esas infraestructuras, que no solo tienen que ser terrestres, sino que pueden ser también digitales, etc. puedan llegar al territorio para que sea atractivo para esos nuevos negocios que llegan».

También tuvo un recuerdo para las víctimas de ETA, y en concreto para los empresariados que fueron asesinados por la banda terrorista, cuando se cumplen ahora los diez años de su final.

A su vez, también hizo un breve análisis del futuro económico del país, y precisó que «nosotros estimamos que el crecimiento del año que viene va a ser menor del que se nos cuenta», y aunque apostó por salir de una «forma ordenada» de esta situación, señaló que «vamos a tardar más de lo que se nos dice». No obstante, aseguró que «tenemos que ser optimistas» y puso la mirada en los fondos Next Generation, si bien advirtió que «a nivel global se están dando circunstancias que realmente pueden afectar en muchos casos a la industria, como puede ser el factor energía, con las subidas del gas, o lo que pueda estar pasando con el abastecimiento de primeras materias, como pueden ser los chip en el tema de la automoción».

Garamendi señaló que «tenemos que estar vigilantes», pero se mostró confiado en que «las cosas van a ir bien». Yfinalmente insistió en que «nuestra participación en Europa es fundamental porque son problemas que se deberían resolver en Europa, y lo que pido es que en España seamos más fuertes, que estemos más unidos, para tener más fuerza en Europa. Porque aquí a veces nos despistamos diciendo que unos somos de un sitio y otros de otro, cuando realmente muchos de los problemas nos vienen de fuera».

También intervinieron en el acto el presidente de la Diputación, Carlos García; la teniente de alcalde de Empleo, Sonsoles Prieto, y la directora Territorial de Caixabank en Castilla y León, Belén Martín, que puso a disposición de los empresarios y las instituciones abulenses las herramientas y programas del banco. Ytambién tuvo un recuerdo especial para los damnificados del incendio de la Sierra de la Paramera, a quienes ofreció de nuevo el apoyo de la entidad.