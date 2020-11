Tiempo de compras

Hace años un término como ‘Black Friday’ hubiera pasado desapercibido entre nosotros. Es más, mucha gente ni había oído hablar de él. Pero hoy las cosas son diferentes y todo parece indicar que se ha instalado entre nosotros y ha venido para quedarse

La celebración del ‘Black Friday’ tiene su origen en Estados Unidos como el día en el que se empiezan a hacer las compras para Navidad. Es un tiempo limitado (en teoría el último viernes de noviembre) de descuentos y ofertas para encontrar los mejores regalos.

En muchas ocasiones, sobre todo en su origen a España, estaba más relacionado con compras por internet, que siguen, y en productos tecnológicos, que se mantienen. Pero hoy en día su expansión es mucho mayor en cuanto al tipo de productos a los que llega y el público que lo conoce y aprovecha.

Es cierto que hay quien espera a estos descuentos para hacer determinadas compras o quien simplemente se encuentra con ellos o coinciden con su intención de comprar. Estas circunstancias se pudieron ver, por ejemplo, en la tarde del viernes en el centro comercial El Bulevar, donde este año también hay que tener en cuenta que se dan circunstancias muy especiales, debido a la crisis sanitaria y todas sus indicaciones y al hecho de que este centro comercial volvía a abrir sus puertas tras el permiso de la Junta de Castilla y León para Ávila al mejorar la incidencia de la covid-19.

Nada más entrar por la puerta, pasando la zona de restauración, la cartelería del ‘Black Friday’ se convertía en protagonista en muchos de los escaparates de las tiendas de este centro comercial. Y entre ellas las primeras, las de ropa, anunciando descuentos, del 20, 30 ó 50 por ciento.

En grandes letras los descuentos y también otros detalles como el hecho de que las tarifas especiales eran en artículos seleccionados.

Entre las particularidades está el hecho de que no es una oferta para una jornada y así lo indicaban varios de los carteles que hablaban por ejemplo de ‘3 Black Weeks’ o ‘Black Week’. En otras palabras, que los descuentos se iban a prolongar en el tiempo y también con curiosidades, por ejemplo en la óptica Alain Afflelou, en la que se podía pedir cita y se guardaba el descuento del día.

Entre la gente que acudió en la tarde de ayer al centro comercial se podían ver diferentes tipos de compradores. Entre ellos había quien aseguraba que iba por la apertura en general del centro comercial, no tanto por el Black Friday, aunque no dudaba en aprovechar si veía algo que le interesara. También quien hablaba que al ser más de un día se quería aprovechar pero sin agobios, por lo que estaba dispuesto a volver. Y no faltaban los compradores de tecnología (en esa sección dentro del Carrefour había bastante cola) que iban a productos concretos, aunque también un poco por ver porque les había pillado de sorpresa la apertura del centro. Precisamente en este establecimiento el ‘Black Friday’ era especialmente protagonista desde la entrada e incluso en las pantallas de los televisores a la venta anunciando las ofertas.

Es cierto que colas había en varios establecimientos y se veía bastante movimiento de gente, pero hay que tener en cuenta que era un viernes por la tarde y en condiciones específicas. En ese sentido, por ejemplo desde la tienda Punto Roma se explicaba que se veía «más gente que otros días» pero tampoco era una exageración y lo relacionaban con la reapertura también.