La pandemia dispara las terrazas y Ávila cuenta ya con 162

La pandemia ha traído consigo cambios de hábitos a todos los niveles. En ciudades como Ávila, donde el invierno no es precisamente suave, resultaba prácticamente impensable antes de marzo de 2020 tomarse algo en una terraza en meses de bajas temperaturas como diciembre, enero o febrero. Pero a raíz de la crisis sanitaria, la única forma (cuando la había) de consumir en los locales de hostelería era hacerlo en el exterior, de ahí que en este año y medio transcurrido las terrazas hayan cobrado un protagonismo que no solo se aprecia en las calles, también lo confirma la estadística.

Según los datos facilitados a esta Redacción por el Ayuntamiento de Ávila, en la actualidad son 162 los bares, restaurantes y cafeterías que tienen terraza instalada en la calle tras haber presentado la correspondiente solicitud ante el Consistorio abulense, que en 2019, el año anterior a la pandemia, recibió 130 peticiones de este tipo, lo que significa que hoy en la capital abulense hay 32 terrazas más que antes de que el coronavirus cambiara nuestras vidas.

El hecho de que la terraza haya sido durante muchos meses la única forma de que la hostelería pudiera trabajar porque la Junta de Castilla y León solo permitía el consumo en exterior, unido a que ayuntamientos como el de Ávila capital optaron por eximir a los hosteleros del pago de la tasa que grava la instalación de las terrazas precisamente para echarles una mano en momentos de bajón de actividad ha propiciado su proliferación. No en vano, el Consistorio abulense ya tomó esta medida el pasado año y también en este 2021 sigue en vigor. De hecho, de las 162 peticiones de terraza recibidas este año, 140 fueron renovaciones del anterior -en el que ya estábamos en pandemia-, pero otras 22 son nuevas o al menos no solicitadas el año precedente, lo que permite concluir que algunos hosteleros que en 2020 no se decantaron por instalar terraza pese a estar ya en pandemia, finalmente se han animado a agarrarse a apostar por esta fórmula, máxime cuando al menos ahora les sale gratis porque el Ayuntamiento de Ávila les evita el pago de la tasa como medida de apoyo al sector, uno de los más castigados durante la pandemia.

LEA LA NOTICIA AMPLIADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE DIARIO DE ÁVILA