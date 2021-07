Documentales contra el calor

Movistar prepara el mes más caluroso del año repleto de documentales. Reportajes de la talla Belushi, Criando a un asesino en masa o Lady Di serán los espacios estrella de la cadena para el próximo agosto.

A continuación se muestra una pequeña reseña de cada uno de ellos.

1. BELUSHI

John Belushi fue uno de los mejores cómicos de la historia y su talento y carisma merece ser recordado en este documental que repasa su frenética vida, sus éxitos profesionales, pero también sus excesos. Belushi cuenta la historia de un chico de padres albaneses que se convirtió en estrella en todas las disciplinas: en una banda de punk, como cómico y como actor.

2. CRIANDO A UN ASESINO EN MASA

Jeff, Clarence y Sue comparten la misma tragedia: sus hijos mataron e hirieron a algunos de sus compañeros y profesores en su colegio, en alguno de los tiroteos más mortíferos de la historia.

3. SOFTIE: ASALTO AL PODER

Boniface Mwangi Softie es un fotoperiodista de Kenia, pero lo que realmente le define es su papel como activista político tratando de terminar con las injusticias de su país llegando a poner su propia vida en peligro. Esta vez, Softie da un paso más en su lucha y se presenta a las elecciones regionales de Kenia ya que su máxima aspiración es conseguir que las cosas mejoren en su país.

4. LADY DI

Cuando se cumplen 24 años desde su fallecimiento, se estrena una de las últimas producciones sobre la princesa Diana basada en testimonios nunca antes escuchados y en imágenes de archivo pocas veces vistas para sumergir a los espectadores en los momentos más emblemáticos de la princesa del pueblo, tal y como la denominó Tony Blair aquel fatídico 31 de agosto de 1997. Este documental, dirigido por la ganadora del Bafta Jemma Chisnall, reflexiona sobre la complejidad que había tras la imagen pública de esta mujer y que los medios proyectaban.

5. DESCUBRIENDO MÓNACO

Con apenas dos kilómetros de extensión, el Principado de Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo. Rodeado por Francia y a orillas del Mediterráneo, es famoso por ser centro financiero, turístico y paraíso fiscal, por su Casino, por sus enormes yates y por su familia real. Descubriendo Mónaco se mete de lleno en uno de los lugares más glamurosos y ricos del mundo, refugio discreto de algunas de las personas más poderosas del planeta.

6. LA VIDA SECRETA DEL MUSEO

El Museo de Historia Natural del Londres es uno de los más emblemáticos del mundo. Construido entre 1873 y 1880, es especialmente famoso por su exhibición de esqueletos de dinosaurios, aunque su interior también alberga plantas y fósiles. Ahora, en este momento de amenaza global sin precedentes, este icónico almacén del mundo natural está abordando la crisis ambiental global. Esta serie documental de cuatro episodios muestra sus entresijos: desde sus laboratorios secretos hasta sus rincones más desconocidos.

7. BIG WEEKEND: EL FESTIVAL DE BBC RADIO 1

Como cada año, el Big Weekend se presenta con un cartel apabullante y en su 16º aniversario sube a su escenario principal a los artistas más destacados del panorama musical actual como Miley Cyrus, 1975, Billie Eilish, Mumford & Sons, Lewis Capaldi, Ellie Goulding, Foals, Sigrid, Rita Ora, Pale Waves, CharliXCX, Anne-Marie o Zara Larsson. Los dos episodios de Big Weekend: el festival de BBC Radio 1 recoge los mejores momentos de la última edición que se celebró presencialmente de uno de los eventos musicales más aclamados del año.

8. THE KILLERS EN CONCIERTO

En julio de 2009, después de publicar su tercer álbum de estudio y en su mejor momento musical, The Killers decide grabar su primer directo. El lugar elegido fue el Royal Albert Hall, el teatro más mítico de la escena musical londinense. Brandon Flowers y el resto de la banda ofrecieron un intenso espectáculo grabado en alta definición en el que no faltó ninguno de sus incuestionables singles como Mr Brightside, Somebody Told Me, Human, Read My Mind y el himno All These Things That I’ve Done.

9. WHITNEY

Whitney Houston lo tenía todo: una voz irrepetible, presencia sobre el escenario, actitud y una belleza difícil de olvidar. Fue la gran estrella de los años 90 y 2000, una mujer que hacía levitar a todo aquel que escuchaba sus canciones y que, durante años, estuvo en la cima del éxito: vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo, llegó al número 1 de la lista Billboard con siete temas consecutivos y convirtió I Will Always Love you -tema principal de la película El Guardaespaldas- en uno de los discos más vendidos de la historia.

10. PAUL MCCARTNEY’S GET BACK

Movistar+ recupera una gira muy especial, la primera de Paul McCartney después de 13 años sin subirse a un escenario. En la década de los 80, McCartney dejó de dar conciertos tras la disolución de su banda Wings. Fue en 1989 cuando volvió a coger la guitarra y se embarcó en una histórica gira mundial. En este documental, Richard Lester muestra los mejores momentos de esta mágica gira, un emocionante testimonio a lo largo de 103 conciertos y 18 temas entre los que se encuentran trabajos de su disco Flowers in the Dirt y clásicos de The Beatles como Hey Jude o Let it be.

11. JOY DIVISION

El 4 de junio de 1976, cuatro jóvenes británicos asisten a un concierto de Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall de Manchester. Esa misma noche nació una de las bandas más influyentes de todos los tiempos: Joy Division. El documental recorre la historia del grupo, apoyada en las impagables aportaciones de Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris.

12. THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK

Dirigida por Ron Howard con el permiso de todos los miembros de la banda y de sus familias, The Beatles: Eight Days a Week repasa la historia de la banda de Liverpool. Con imágenes inéditas de sus primeros años y conciertos, el documental analiza la relación entre cuatro jóvenes que encontraron en la música una salida a sus sencillas vidas. La forma en que componían, la relación entre Lennon y McCartney, el trabajo de su mánager Brian Epstein, su conversión en fenómeno planetario, los primeros conciertos multitudinarios en grandes estadios y su decisión de abandonar la banda después de ocho años en la carretera son algunos de los temas que desfilan por este apasionante relato.