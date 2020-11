Reconocimiento a una buena preparación

Iván Aris Hernández, que finalizó sus estudios de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica de Ávila (USAL) el pasado julio, ha obtenido la tercera posición en el Ranking Nacional de la Sociedad Española de Excelencia Académica, en el ámbito de la Ingeniería Civil y correspondiente a los años académicos 2018-2019 y 2019-2020 en todo el territorio nacional.

Este ranking nacional tiene en cuenta, además del expediente académico de la propia titulación, otros méritos curriculares como becas Erasmus, becas de colaboración con departamentos universitarios, becas de investigación, premios o distinciones logradas, concursos o certámenes de carácter académico, idiomas, conocimientos informáticos, realización de cursos o participación en congresos. Toda esta documentación es evaluada por un equipo de seis catedráticos de Ingeniería de varias universidades españolas.

Natural de Béjar (1998), Iván Aris Hernández se desplazó a Ávila para cursar los estudios de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica Superior de Ávila en el año 2016 donde se graduó, tras un semestre en Hannover (Alemania)y con Matrícula de Honor en su Trabajo Fin de Grado ‘La avenida del 7 de diciembre del 2000 en la cuenca del arroyo Respina. Comparación de los datos geomorfológicos y los modelos hidrológico-hidráulicos’. Actualmente se encuentra en Valencia, donde estudia Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

El propio alumno explica que «han pasado ya poco más de 4 años desde que llegué a mi primera clase en la Escuela Politécnica Superior de Ávila y parece que fue ayer. Sin embargo, pienso en la persona que llegaba ese día y pienso en la que acabó su etapa allí hace unos meses y encuentro un cambio enorme. Llegaba joven, humilde, entusiasta, con mucho por aprender y descubrir pero sin abundante experiencia. Creo que todas esas cualidades positivas con las que iniciaba mi etapa en la universidad han sido potenciadas, y además, he tenido la oportunidad de incrementar enormemente mis conocimientos y mis capacidades».

Asegura que «no ha sido un camino fácil» y «atrás quedan muchas horas de estudio, de esfuerzo, de desesperación y frustración en ocasiones, pero también de grandes y buenos momentos. Personalmente creo que las condiciones de mayor aprendizaje se alcanzan bajo una cierta presión y exigencia y, por supuesto, también provienen de nuestros errores; una gran equivocación significa un gran aprendizaje para el futuro. Durante todo este trayecto he ido encontrando grandes personas que hoy en día continúan a mi lado y sin las cuales considero no hubiera sido capaz de llegar hasta aquí, pues de una forma u otra han sido y son un apoyo. Y cuando hablo de personas, es inevitable que se me venga a la mente mi estancia en Alemania con una beca Erasmus, la cual, aparte de permitirme conocer gente inolvidable me ha proporcionado las condiciones oportunas para mejorar el inglés».

En definitiva, cree que todo ese trayecto le ha convertido en «más capaz y competente», como él mismo dice, «más persona» porque «en la universidad no solo te formas académicamente».