El alcalde pide que se use la mascarilla en el casco urbano

El alcalde de la ciudad de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, pide a los abulenses que "sigan usando la mascarilla dentro del casco urbano en aceras, parques, jardines y donde no se pueda mantener la distancia de seguridad" y que eviten "situaciones de riesgo" como "comidas de grupo" o las "reuniones en las que no se pueda garantizar la distancia de seguridad", todo ello ante el alza de contagios de la covid que se está viviendo en los últimos días. Tras destacar y agradecer el "comportamiento ejemplar" de los abulenses, que hace que se haya podido mantener unos de los indicadores más comedidos de la región, el alcalde pidió prudencia y responsabilidad "especialmente a los jóvenes" y llamó a "no relajarse" y a seguir "tomando precauciones" porque "el virus es muy agresivo y sigue entre nosotros".

Ante la posibilidad de que desde la Junta de Castilla y León se adopten nuevas restricciones para los municipios, el alcalde aseguró que, "como hemos hecho desde el minuto 1, seguiremos siendo leales a la Junta en aquellas medidas que buscan proteger la salud de los abulenses" y las "apoyaremos" con actuaciones como "el control por parte de la Policía Local" para asegurar su cumplimiento. En este sentido, señaló que los controles policiales que se vienen realizando en Ávila no están dejando incidencias significativas.