Remontada y tres puntos ante el Numancia B

El Real Ávila volvió a la senda del triunfo en Soria en un duelo decidido en los últimos minutos. Como ante la Arandina, donde los encarnados tocaron a zafarrancho de combate en los últimos compases para salvar un punto en su feudo, en esta ocasión el toque de corneta les valió para alcanzar los tres puntos. Parecen abonados a los finales de infarto en estas últimas semanas en un equipo que sigue la estela de la Segoviana y que parece haber encontrado en su central, Carlos Pascual, su goleador inesperado.

Tras encajar un gol en contra durante el primer periodo y después de mucho trabajo y esfuerzo, el Real Ávila fue capaz de recomponerse en los minutos finales del partido y lograr tres puntos sobre la bocina en Soria, de donde las últimas temporadas volvía habitualmente de vacío. El buen juego y el empuje de la segunda mitad permitieron voltear un partido en el que se lanzaron hasta cuatro penaltis. Los once metros siguen siendo la tarea pendiente en el Adolfo Suárez. Yno es únicamente cuestión de esta temporada.

En la primera parte el Real Ávila quiso presionar la salida de balón local. Rubiato siempre estaba encima de los centrales ayudado por De Mesa y Cristian pero los rojillos siempre encontraban la forma de salir de la presión. Toque en corto o balón en largo, no les faltaban recursos a los de Pablo Ayuso. Los interiores locales estuvieron activos.A los 10 minutos de partido un centrochut de Arroki fue desviado lo justo por Johan y poco después era Ali el que probaba fortuna con un disparo lejano que dio en la defensa.

Lo cierto es que ningún equipo llegaba con ocasiones claras al área rival pero sí daba la sensación que el Numancia B podía hacer algo más, sobre todo en cuanto a recursos, puesto que se adaptó a salir a la contra si era necesario o bien mantener el balón. Una buena ocasión fue para Cristian, quien recibió dentro del área y su tiro a la media vuelta se marchó por poco. Llegaba uno de los momentos del partido en el minuto 20 cuando el exnumantino Marcos Isla hizo penalti al dar una patada por detrás a Pablo una vez que este se había ido de un par de rivales. Desde los once metros no falló David Sanz y el primer gol (1-0) subió al marcador.

Al poco José Manuel Jimeno dio entrada a Calderón por Ortiz, que caía lesionado. Cambio de sistema puesto que en ese momento el Real Ávila cambio a una defensa de tres. A falta de cinco minutos para el descanso, Arroki derribó a Javi de Mesa teniendo el Real Ávila la oportunidad desde los once metros. No le sonríe al equipo encarnado la suerte desde el punto de penalti. Javi de Mesa, que se encargaba del lanzamiento, tiraba con demasiada potencia y mandaba el balón fuera por el lateral del portero.

Todo cambió en la segunda mitad. El Real Ávila salió con más intensidad al partido.Cierto es que tardó en arrancar y generar ocasiones, pero las sensaciones eran otras. Aunque el Numancia se acercaba con disparos de Arroki o Pablo, poco a poco los de Jimeno iban tomando la medida al partido.

El técnico encarnado comenzó a realizar una serie de cambios, sacando todo el potencial ofensivo de los suyos al campo y obtuvo resultado. Con distintas llegadas por parte de los dos equipos y notando los locales el fondo físico llegó la clave del partido a los diez minutos para finalizar. Tras una serie de balones colgados al área soriana para buscar un rematador, en una de ellas, Manolo remató un balón dando éste en la mano de un central rojillo. De nuevo pena máxima pero en este caso con diferente resultado. Era el propio Manuel Sánchez el que se encargaba de materializar el 1-1.

Con tiempo todavía para lograr algo más, el Numancia B comenzó a tener nervios, acercándose con la rapidez de Ebri pero sin fortuna al atajar Johan algún balón raso. Una buena jugada personal de Javi de Mesa fue el culmen para los abulenses. Un centro del jugador fue al segundo palo y debajo del larguero Carlos Pascual le ganó la partido a su marcador, rematando de cabeza a gol. El Real Ávila le daba la vuelta al partido, logrando tres puntos importantes para sus intereses.