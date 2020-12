«Es extraño, no tienes la sensación de competir como antes»

Toca adaptarse a las nuevas circunstancias. «Es lo que hay» asume el abulense Diego Jiménez como tantos otros atletas, aunque no por ello deja de ser «extraño». El escenario del atletismo ha cambiado de manera radical y pudo comprobarlo de primera mano en Alcobendas, que acogía la primera prueba en ruta del calendario español desde el pasado mes de febrero y lo hacía con Diego entre sus participantes. Primer 10K desde la pandemia y primera carrera en ruta para un atleta que, como otros muchos, tuvo que «resetear» con la covid-19. Y toca seguir haciéndolo porque Alcobendas puso de manifiesto el nuevo escenario del atletismo. Se acabaron los tumultos de salida, los codos para hacerse un hueco en las primeras posiciones, el contacto y la camaradería estrecha con el resto de atletas, los grandes pelotones… Ahora toca correr con mascarilla de salida y encontrarla acomodo tras los primeros metros, recorrer calles sin público, salir por tandas y en grupos reducidos. «No tienes la sensación de estar compitiendo como la tenías antes» reconoce Diego Jiménez, para el que la situación fue un poco «rara».

Su marca fue buena, 29’44’’, en una prueba en la que por su formato, estilo contrarreloj, «cuando llegué a la meta no sabía ni el puesto en el que había llegado. Al final vi que el 16º» en una jornada en la que más de medio millar de atletas tomaron parte en oleadas de 60 corredores y en la que la victoria final era para Fernando Carro con 27’46’’. «Sabía el tiempo que hice, porque era descontar dos minutos al crono, pero correr así es raro. No tienes la sensación de competir, no sabes el puesto en el que vas realmente. Pero debemos adaptarnos. No hay carreras de larga distancia. En pista sí se están haciendo. Son sitios más controlados y con grupos reducidos, pero de ruta no. Esperamos que a partir de enero empiecen a ser posibles». Pruebas muchas veces urbanas en las que se notaba el «calor de la gente». Se acuerda de la Carrera de Navidad, la Carrera del Pavo o el Cross Ciudad de Ávila, que ganó en 2020. «Lo que vivimos en Alcobendas no fue lo mismo, pero toca adaptarse».

Como a todos la pandemia le llegó con un curso repleto de planes que tuvo que rehacer. Se quedó sin disputar el Campeonato de España de 10K en Ruta, pero no sin el Campeonato de España de Clubes – Copa LaLigaSports Oro (septiembre) en el que fue quinto en los 3.000 metros y cuarto con el Grupompleo Pamplona At. Ahora piensa en una nueva cita, la San Silvestre Vallecana, donde espera hacerse con una invitación para una jornada reducida. Él presenta una buena tarjeta de visita. De los 30’06’’ que hizo en el 10.000 de Valencia a los 29’44’’ de Alcobendas. «Desde el verano estoy haciendo buenos entrenamientos» comenta quien comparte ‘sufrimientos’ con Luis Miguel Sánchez Blanco.