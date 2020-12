"El test de anticuerpos no sirve para las citas navideñas"

Los primeros test de autodiagnóstico rápido para la detección de anticuerpos frente a la COVID-19 ya están en muchas farmacias, entre ellas las abulenses, pero pese a que su llegada coincide con la antesala de la Navidad los expertos, médicos y farmacéuticos, no los aconsejan de cara a la organización de los eventos navideños con personas no convivientes, el anhelo de muchos con el señalado día 25 a una semana vista. La razón, que estos test no detectan si en estos momentos se tiene la enfermedad o si se puede estar en proceso, por lo que no se consideran útiles si existe una sospecha de infección o si lo que se quiere es utilizar el negativo como ‘salvoconducto’ para reunirse con familiares o allegados.

Así, si la Consejería de Sanidad recordaba hace unos días que los test rápidos de anticuerpos no sirven para saber si una persona está enferma por COVID-19 o si puede contagiar a los demás, el Colegio de Farmacéuticos de Ávila se suma a esta postura al dejar claro que «solo detecta los anticuerpos en sangre», esto es, «si has pasado la enfermedad, nada más, no si la tienes en estos momentos o si la estás incubando». Lo explica la presidenta del colegio abulense, Inés Barco, quien deja claro que su dispensación es «con prescripción médica» (receta) y que, en cualquier caso, su utilización es «controvertida» si lo que se quiere es organizar encuentros navideños seguros, de ahí que enmarque su utilización en los cribados para saber si se ha pasado la enfermedad. El positivo aportaría tranquilidad en cuanto a una protección, pero «ante un resultado negativo no valdría de nada, y el problema es que según el estudio de seroprevalencia (con un 15% de inmunizados en la provincia) a la gran mayoría de los abulenses le saldrá negativo», apunta Barco.

Así, «si la idea que tiene la gente es utilizar estos test para ver si puede reunirse en Navidad, no valdrían», remarca la presidenta de los farmacéuticos abulenses, quien aclara que para eso se necesitaría una de las dos pruebas de detección de infección activa, la PCRo el test de antígenos. También requieren de prescripción médica y en las farmacias de Ávila no se pueden suministrar porque no hay ninguna oficina considerada ‘analista’, de manera que su acceso tiene que llegar mediante el sistema público de salud (por síntomas o por rastreo) o de la mano de clínicas privadas, con un coste que puede rondar los cien euros.