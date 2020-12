Sacyl reorganiza la Atención Primaria por la sobrecarga

Si algo ha dejado en evidencia la pandemia de la covid-19 es que la hasta hace unos meses cenicienta del sistema sanitario, la Atención Primaria, ha sido clave para controlar la pandemia, y que como puerta de entrada ha dado el do de pecho para atender patología covid y no covid, y todo pese a la sobrecarga que ya tenía y que desde marzo ha crecido de manera exponencial. Esta situación ha obligado a la Consejería de Sanidad a poner todo el ingenio sobre la mesa, para acabar con lo innecesario, aquello que no aporta valor, y avanzar en eficiencia, para lo que ha optado por una «reorganización exprés» de los centros de salud que afecta a las consultas de médicos, enfermeros y administrativos, y que ha supuesto la oportunidad de avanzar en el desempeño profesional de algunas categorías, como el de las enfermeras.

Por un lado, Sacyl ha creado «auténticas unidades administrativas de Atención Primaria» para protocolizar y evitar que lleguen a las consultas aspectos que son propios de este personal que, además, son los que mejor preparados están para resolveros, explican a Ical fuentes de Sanidad. Esto ha conllevado la reducción de la burocracia en las consultas, a lo que ha contribuido también que no sea necesario un informe médico para la declaración responsable para el uso de las mascarillas. Asimismo, se ha evitado que tengan que tramitar solicitudes de Incapacidad por cuidado de personas en cuarentena, ni emitir informes médicos para la exención de escolarización en niños con enfermedades. Además, la información telemática a las empresas, que estuvo vigente los primeros meses, actualmente está en fase de valoración para una nueva implementación.

Por lo que respecta a la renovación de las recetas, se trabaja en una consulta, solicitada a demanda del paciente, que no genere visita ni presencial ni no presencial, si el facultativo no lo considera necesario. La idea es que esta revisión de la medicación se pueda hacer también contando con enfermería, y, de momento, ya está incluida como motivo de consulta en la cita automática del médico. Esta medida se une a la renovación automática, mes a mes, aprobada desde el inicio de la pandemia, al tiempo que los profesionales cuentan con la relación de pacientes con polifarmacia para su revisión y control.

Del mismo modo, para agilizar las consultas, se ha permitido consultar información y modificar datos a través de la app SacylConecta, la Carpeta del Paciente o la página web, como el acceso a la hoja de medicación; hoja de anticoagulación, actualización de datos, y acceso a los resultados de pruebas covid-19 firmados electrónicamente, y a resultados de pruebas de laboratorio de análisis clínicos.

A lo que se une el envío por SMS con información sobre el resultado de la PCR cuando es positiva, que se extenderá a cuando sea negativa. Por lo que respecta a la atención a la patología covid-19, en varios equipos se está validando el test rápido en saliva, todavía en una fase muy inicial, con el objetivo ganar tiempo una vez que se apruebe su uso en la Comunidad, y está en creación, en la petición de analítica, de un Perfil covid para el seguimiento de estos pacientes.