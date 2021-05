Lo primero es ganar, y luego...

El Real Ávila quiere apurar sus opciones, las de ser segundo y dejar las especulaciones para otros. Todo hace indicar que el lunes el Juez Único de Competición de la Real FederaciónEspañola de Fútbol, a instancias de la línea argumental marcada desde la Asesoría Jurídica de la RFEF en su informe, otorgará al tercer clasificado del Grupo D la plaza que ha quedado vacante para el playoff de ascenso a Segunda División RFEFtras confirmarse que no lo disputará el Numancia B. Todo parece así, pero nadie puede asegurarlo. Las sorpresas y los cambios de guión inesperados siempre son una opción cuando de por medio están las federaciones, organismos en ocasiones complicados de descifrar. No depende de sí mismo el equipo de María Hernández para acabar segundo, pero sí cuenta de su parte con la oportunidad de apurar sus opciones y esperar acontecimientos en una jornada donde la otra mirada estará puesta en Miranda, donde el Mirandés B de Jonathan Prado recibe al Atlético Bembibre. Si gana, será segundo. Si no lo hace, puerta abierta a los encarnados.Todo lo que sea mejorar lo que hagan los burgaleses les daría pie a conseguir la segunda posición.Lo que es seguro es que la tercera ya no se escapa. Podría empatar a coeficiente La Virgen del Camino, pero la diferencia de goles a favor de los encarnados les asegura su actual posición.

Un escenario de cierta incertidumbre al que llega –18,00 horas– como invitado final el Atlético Tordesillas. «Es en quien debemos fijarnos» comenta el entrenador encarnado en un momento en el que pide a los suyos «abstraerse» de todo lo referido al Numancia B o la posible renuncia de la Arandina a los playoffs. «Nuestra obligación debe ser salir a ganar y esperar a ver qué ocurre en el otro campo, pero nuestra mentalidad debe ser ganadora, desde el mismo momento en el que pite el colegiado, sabiendo que es un rival que en la primera vuelta nos hizo correr mucho».

En Las Salinas los de Chuchi Macón ya pusieron en apuros a los encarnados. «Son un equipo muy dinámico y con desparpajo» señala María Hernández, que no podrá contar por sanción con dos jugadores como De Mesa y Rubiato, su goleador. «Nunca me han preocupado las bajas.Sabiendo la importancia de los que no están, no pierdo energía en ello».

«A mi sólo me vale salir a ganar al Tordesillas»

En una semana en la que se está hablando mucho de las opciones del Real Ávila de clasificarse para el playoff desde los despachos, «a mí sólo me vale ganar al Tordesillas» deja claro María Hernández ante el duelo de este domingo. «Se está hablando mucho pero debemos centrarnos en nuestro rival» indica el salmantino. «Tenemos que elevar el nivel que hemos ofrecido en esta segunda fase. Es cierto que estamos imbatidos, pero con lo que hemos hecho no nos ha servido para llevar más puntos de los que llevamos, aunque sigo insistiendo en que el equipo ha mejorado» apunta María Hernández. «Ya veremos a ver la forma como lo hacemos, pero tenemos que salir a competir».