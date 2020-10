El toque de queda comienza esta noche y durará 14 días

Un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado durante la tarde de ayer dio luz verde al acuerdo por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas «por motivos muy graves de salud pública». Este toque de queda entrará en vigor esta misma noche a partir de las 22 horas y tendrá vigencia hasta las seis de la mañana para un periodo establecido de 14 días naturales. Tras la aplicación de esta medida, los confinamientos perimetrales que se encuentran establecidos en la actualidad en varias capitales de provincia y municipios de la Comunidad decaerán a las seis de la madrugada de este sábado.

Aunque los servicios jurídicos de la Administración autonómica someterán esta norma a la correspondiente ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, está previsto que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publique a las 6 horas de este sábado (la pasada madrugada) una edición extraordinaria con el acuerdo para darle la mayor publicidad. También durante la jornada de hoy se convocarán los centros de coordinación operativa integrados (Cecopi) en todas las provincias para coordinar el operativo que lleve a la práctica la aplicación del toque de queda en Castilla y León, según informa Ical.

El acuerdo valora que, para el control de riesgos por la transmisión comunitaria en todo el territorio de Castilla y León por la covid-19, únicamente se podrá circular por vías y espacios públicos para la adquisición de productos farmacéuticos y de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; el desplazamiento al lugar de trabajo; la asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad y vulnerables; por causa de fuerza mayor; o para el retorno al lugar de residencia habitual tras haber realizado las actividades anteriores, según explicó la Junta a través de un comunicado enviado a última hora de la tarde de ayer.

La circulación de vehículos por carretera y viales que transcurran o atraviesen el ámbito territorial de Castilla y León estará permitida siempre y cuando tengan origen y destino fuera del mismo. En todo caso, en cualquier desplazamiento permitido efectuado durante las horas del toque de queda, deberán respetarse las órdenes y obligaciones dictadas por las autoridades.

La norma ahora aprobada supone, durante su vigencia, dejar sin efecto temporalmente aquellas acciones reflejadas en el Acuerdo 46/2020, por el que se aprueba el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria por la covid-19 en Castilla y León en lo que excedan, se opongan o contradigan lo dictado.

Sin efecto temporal.

Sin embargo, desde la Junta se reitera la necesidad de cumplir con las medidas de ese acuerdo fuera del horario del toque de queda, como la limitación a un máximo de seis personas en la participación en agrupaciones, salvo que sean convivientes; los aforos contemplados en establecimientos de hostelería y restauracion, que no podrá superar en mesa el 75 por ciento en salas de hasta 40 comensales y el 50 por ciento en el caso de más de 40. Igualmente, el consumo dentro del local no se podrá efectuar en barra y en las mesas se garantizará la distancia de seguridad.

De la misma manera, no se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia de al menos dos metros, así como en terrazas, veladores o similares.

Además, quedan sin efecto las medidas referidas a los cierres perimetrales vigentes en Pedrajas de San Esteban (Valladolid), Miranda de Ebro (Burgos), León, Palencia, San Andrés del Rabanedo (León), San Pedro Latarce (Valladolid), Salamanca, Aranda de Duero (Burgos), Burgos y Ponferrada (León).

Por el contrario, sí que se mantienen las intervenciones previstas en esas órdenes referidas al control del contacto social, aforos máximos y horarios en municipios y localidades que así lo tienen establecido por la autoridad sanitaria autonómica, como la suspensión de las visitas a los centros de mayores o la salida de los residentes fuera del recinto; en los bares y restaurantes no podrá consumirse en barra y se guardará la distancia de seguridad entre mesas con un máximo de seis personas en cada una de ellas.