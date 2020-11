Conciliamos en Navidad, en la capital y seis municipios

La Junta de Castilla y León convoca el programa ‘Conciliamos en Navidad’ por el cual se abren centros educativos para niños entre 3 y 12 años en el periodo de las vacaciones navideñas para que los padres puedan conciliar el cuidado de los hijos con sus obligaciones labores. En el caso de Ávila, la propuesta, que después se materializará si hay solicitudes que cumplan unos mínimos, se oferta en la capital (colegio Claudio Sánchez Albornoz) y también en seis municipios de la provincia. Se trata de Arévalo, en Los Arévacos; Candeleda, colegio Almanzor; El Barco de Ávila, en el Juan Arrabal; El Tiemblo, en Toros de Guisando; Las Navas del Marqués, en el colegio Vicente Aleixandre, y en Sotillo de la Adrada, en el centro Juan Luis Vives.

El plazo para las solicitudes y la entrega de la documentación está fijado entre el 1 y el 10 de diciembre. Una vez cumplidos los requisitos se podrá participar en este programa que ofrecerá actividades lúdicas y de ocio los días laborables entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, coincidiendo con el período de vacaciones escolares. Se oferta con un horario de franja horaria mínima y obligatoria de asistencia para los menores, la comprendida entre las 10,00 horas y las 13,00 horas, aunque el horario es más amplio, de 7,45 a 15,15 horas.

La solicitud se cumplimentará necesariamente a través de la aplicación web de la Dirección General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad donde estarán disponibles también la relación de las entidades locales que participan en el programa y la relación de las entidades financieras en las que hacer efectiva la cuota correspondiente.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene un año más las cuotas de dicho programa, que se determinarán en función de la capacidad económica familiar.Para una capacidad económica familiar de hasta 9.000 euros se está exento de abono de cuota, desde 9.000,01 euros y hasta 18.000 euros, se paga cuatro euros al día y más de 18.000 euros, seis euros diarios. Hay además exenciones y bonificaciones según diferentes situaciones.

protocolo sanitario. Mientras persista la alerta sanitaria derivada de la covid-19 es imprescindible que los niños cumplan una serie de normas y recomendaciones durante su participación en el programa.

Entre ellas está que la asistencia de los niños al centro será posible siempre y cuando no presenten síntomas de carácter respiratorio. Deberán aportar una declaración responsable firmada por uno de sus progenitores, tutores o persona acogedora, al menos en la que aseguren que durante los 14 días previos a su incorporación al centro, el niño no ha sufrido tos, fiebre, cansancio o falta de aire y que no ha estado en contacto con ninguna persona con estos síntomas.

Una vez incorporado, si se da alguna de estas circunstancias, se actuará de acuerdo con el protocolo establecido en ese momento por las autoridades sanitarias. Asimismo, en el momento en que el centro detecte alguno de estos síntomas en un niño, se pondrá en contacto con sus tutores o personas acogedoras para que lo recojan lo antes posible.

Los niños deberán seguir las indicaciones de los monitores, especialmente en lo referente a las normas de higiene, de seguridad y de mantenimiento de la distancia física que se establezca. El incumplimiento consciente y reiterado de estas indicaciones podrá suponer la exclusión del menor del programa.

Los niños de seis años en adelante deberán llevar mascarilla (más otra de repuesto), que utilizarán cuando los monitores se lo indiquen. Además, tendrán que llevar su estuche con el material básico para la realización de las actividades del programa, con el contenido que se indique.